Трамп підписав указ, який дозволяє скоротити працівників уряду — Finance.ua

Трамп підписав указ, який дозволяє скоротити працівників уряду Сьогодні 12:21 — Світ

Трамп підписав указ, який дозволяє скоротити працівників уряду

Президент Дональд Трамп 11 лютого підписав указ, який наказує агентствам співпрацювати з Департаментом ефективності уряду (DOGE) щодо скорочення персоналу та обмеження набору нових співробітників.

Про це пише американська телекомпанія CNN.

Наказ містить інструкції керівникам агентств співпрацювати з Департаментом ефективності уряду щодо скорочення федеральної робочої сили.

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«Керівники агенцій координуватимуть і консультуватимуться з DOGE, щоб скоротити чисельність федеральної робочої сили та обмежити найм на основні посади», — йдеться в інформаційному листі Білого дому до наказу.

CNN пояснює, що розпорядження призначене для реалізації «оптимізації робочої сили» Департаменту, яким займатиметься Ілон Маск і дозволить іншим агентствам повторно наймати тільки одного працівника на кожні чотири людини, які залишають посаду. Винятки поширюються на імміграційні, правоохоронні органи і громадської безпеки.

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«Агентства розроблятимуть плани масштабного скорочення чисельності та визначатимуть, які компоненти агентства (або самі агентства) можуть бути ліквідовані чи об’єднані, оскільки їхні функції не передбачені законом», — йдеться в інформаційному бюлетені.

Нагадаємо, Трамп 20 січня 2025 року підписав указ щодо створення та впровадження Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Його мають очолити американські бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі.

Це не федеральний департамент, а зовнішня консультативна група, яка рекомендуватиме необхідні на їхню думку скорочення персоналу. А вже президент і законодавчий орган Конгресу США виноситимуть фінальні рішення. Ані Маск, ані Рамасвамі не будуть отримувати державну зарплатню.

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