Трамп прагне зменшити бюджет Пентагону — FT Сьогодні 18:00 — Світ

Трамп прагне зменшити бюджет Пентагону — FT

Дональд Трамп заявив, що прагне зменшити витрати Міністерства оборони США на сотні мільярдів доларів. За його словами, відомство стане наступним об’єктом скорочення бюджетних витрат.

Про це повідомляє Financial Times

Колишній президент підтримав зусилля Ілона Маска у виявленні надмірних витрат у федеральному уряді через створений ним Департамент урядової ефективності (DOGE). Трамп зазначив, що Маск «чудово впорався» і «дуже допоміг» у пошуку можливостей для скорочень.

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«Давайте перевіримо армію. Ми знайдемо мільярди, сотні мільярдів доларів шахрайства і зловживань. Ви знаєте, люди обрали мене за це», — сказав він.

Видання зазначає, що можливе залучення Маска до аудиту Пентагону викликало занепокоєння, оскільки його компанії SpaceX та Starlink мають великі контракти з військовим відомством, що може створити конфлікт інтересів.

Однак радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц в інтерв’ю NBC запевнив, що будуть вжиті «всі необхідні запобіжники» для уникнення таких ризиків, хоча деталей не навів.

Республіканці у Конгресі підтримали ініціативу Трампа щодо скорочення витрат, навіть попри те, що це може послабити роль законодавців у санкціонуванні видатків.

Водночас демократи та профспілки держслужбовців критикують підхід DOGE, вважаючи, що структура не має необхідного досвіду для реформування Пентагону, а її діяльність може призвести до розкриття секретних програм.

У грудні 2023 року тодішній президент США Джо Байден підписав закон про фінансування оборони у розмірі 895 мільярдів доларів на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня.

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