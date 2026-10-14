ЄБРР збільшить фонд страхування воєнних ризиків в Україні до €150 млн

Разом зі збільшенням фонду розширюється і перелік ризиків, які покриває страхування

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з міжнародною компанією Aon збільшить обсяг Гарантійного фонду відновлення та реконструкції України (URGF) для страхування воєнних ризиків зі €110 млн до €150 млн. Це дасть змогу більшій кількості українських компаній отримати страхове покриття в умовах війни.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ЄБРР.

Зазначається, що наявний обсяг гарантій у €110 млн уже повністю використовується українськими страховими компаніями та їхніми клієнтами. Тому банк розширює програму, щоб задовольнити попит на страхування воєнних ризиків.

Що покриватиме страхування воєнних ризиків

Разом зі збільшенням фонду розширюється і перелік ризиків, які покриває страхування. Тепер воно поширюватиметься також на транспортування та зберігання активів, пов’язаних із газом, а також на товари, які тимчасово зберігаються на складах.

Крім того, покриття охоплюватиме внутрішні вантажі, пошкодження транспортних засобів і залізничного рухомого складу. Ці ризики вже передбачені чинною програмою.

Які страхові компанії долучаться до програми

Додаткові потужності підкріплені донорським покриттям від Європейського Союзу в рамках його Інвестиційної програми для України. Це дозволить страховим компаніям INGO, Colonnade та UNIQA, а також двом новим українським страховим компаніям — USG (належить Vienna Insurance Group) та Universalna (належить Fairfax Financial Group, Канада) пропонувати більше покриття воєнних ризиків.

Через URGF, яким управляє Aon, ЄБРР гарантує глобальному перестраховику MS Amlin покриття збитків від ризиків, пов’язаних з війною, що перекриваються українськими страховиками-учасниками.

Перестрахове покриття перевищує €500 млн

Початкова гарантія ЄБРР на €110 млн забезпечена донорською підтримкою Франції, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та Фонду технічного співробітництва TaiwanBusiness-ЄБРР.

За даними банку, ця гарантія забезпечує перестрахове покриття на суму понад €500 млн для товарів і транспортних засобів за майже 10 тис. страховими полісами.

Премії, отримані за цими полісами, наразі перевищують суму страхових виплат. Водночас перестраховик MS Amlin досі не звертався до ЄБРР за гарантією для покриття збитків.