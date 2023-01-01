Починає діяти нова форма податкової декларації — Finance.ua
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Починає діяти нова форма податкової декларації

Особисті фінанси
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З 1 січня 2023 року набуває чинності наказ Мінфіну, який вносить зміни до податкового декларування.
Зміни стосуються підприємців, користувачів сільськогосподарської землі, орендарів і власників. Тепер у деклараціях необхідно буде заповнити два додаткові додатки.
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Додаток Ф4 — нова форма, яка вимагає розраховувати податкові зобов’язання з податку на доходи фізосіб і військового збору, а також доходи від продажу об’єктів нерухомості й автомобілів.
Друга програма — це, власне, розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання, про який ми писали вище.
Нагадаємо, що податкову декларацію тепер можна подати на платформі «Дія», де також можна сплатити податки ФОП (тільки для учасників спрощеної системи).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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