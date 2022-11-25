Платити податки та подавати декларації замість ФОПів будуть банки: законопроєкт — Finance.ua

Платити податки та подавати декларації замість ФОПів будуть банки: законопроєкт Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

У парламенті зареєстрували законопроект, який дозволить ФОПам 3-ї групи не заморочуватись бухгалтерією: декларації для них формуватимуться автоматично, а податки списуватимуться з рахунку в банку.

Про це пише Ain.ua.

Законопроєкт № 8226 дозволить ФОПам-спрощенцям 3-ї групи автоматично сплачувати податки і подавати звітність. Після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.

Тож ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОП 3-ї групи без найманих працівників більше не потрібно буде:

власноруч платити податки;

подавати декларації вручну;

стежити за датами сплати податків.

Підприємцям-«спрощенцям» 3-ї групи можна буде не перейматися за подачу звітності, сплату податків та взаємодію з податковою — все це за них зробить банк: так пояснює суть законопроекту його ініціатор, народний депутат Ярослав Железняк.

Нова система передбачає:

такий підприємець не подає декларації за себе сам;

він також не сплачує податки, вони списуються автоматично з його банківського рахунку;

фактично він не взаємодіє з податковою (лише якщо виникають якісь питання);

йому немає потреби слідкувати за податковим календарем: завершеннями кварталів, граничними термінами сплати податків та подання декларацій.

Для того, щоб стати Smart-ФОП, підприємцю потрібно буде:

зареєструватись як ФОП 3-ї групи з банком-податковим агентом;

відкрити спеціальний рахунок в банку.

Фактично, банк тоді зможе:

автоматично утримувати 5% з усіх надходжень;

утримувати мінімальний ЄСВ;

формувати на основі цих даних звітні документи і надсилати їх податковій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.