Платити податки та подавати декларації замість ФОПів будуть банки: законопроєкт — Finance.ua

Платити податки та подавати декларації замість ФОПів будуть банки: законопроєкт
У парламенті зареєстрували законопроект, який дозволить ФОПам 3-ї групи не заморочуватись бухгалтерією: декларації для них формуватимуться автоматично, а податки списуватимуться з рахунку в банку.
Про це пише Ain.ua.
Законопроєкт № 8226 дозволить ФОПам-спрощенцям 3-ї групи автоматично сплачувати податки і подавати звітність. Після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.
Тож ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОП 3-ї групи без найманих працівників більше не потрібно буде:
- власноруч платити податки;
- подавати декларації вручну;
- стежити за датами сплати податків.
Підприємцям-«спрощенцям» 3-ї групи можна буде не перейматися за подачу звітності, сплату податків та взаємодію з податковою — все це за них зробить банк: так пояснює суть законопроекту його ініціатор, народний депутат Ярослав Железняк.
Нова система передбачає:
- такий підприємець не подає декларації за себе сам;
- він також не сплачує податки, вони списуються автоматично з його банківського рахунку;
- фактично він не взаємодіє з податковою (лише якщо виникають якісь питання);
- йому немає потреби слідкувати за податковим календарем: завершеннями кварталів, граничними термінами сплати податків та подання декларацій.
Для того, щоб стати Smart-ФОП, підприємцю потрібно буде:
- зареєструватись як ФОП 3-ї групи з банком-податковим агентом;
- відкрити спеціальний рахунок в банку.
Фактично, банк тоді зможе:
- автоматично утримувати 5% з усіх надходжень;
- утримувати мінімальний ЄСВ;
- формувати на основі цих даних звітні документи і надсилати їх податковій.
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