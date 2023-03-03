Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи - Марченко — Finance.ua

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи - Марченко Сьогодні 11:15

Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо заходів податкової політики буде зосереджена на поліпшенні податкового адміністрування і може відображати післявоєнне переформатування податкової системи для залучення інвестицій і бізнесу, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Заходи податкової політики на 90% стосуватимуться поліпшення податкового адміністрування. Не сказав би, щоб там (у програмі) будуть певні жорсткі заходи. Більше того, ми хочемо закласти певний місток на повоєнні відновлення і формування певної повоєнної конфігурації податкової реформи», — сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Марченко уточнив, що зараз така можливість обговорюється.

«Сподіваюся, що в майбутній програмі знайде відображення можливість переформатування наявної податкової системи з метою її привабливості для розвитку інвестицій і залучення бізнесу. Але в частині адміністрування заходи можуть бути досить серйозними, тому що є багато проблем, багато нарікань на податкове адміністрування», — наголосив голова Мінфіну.

Він зазначив, що місія МВФ працюватиме з 8 до 15 березня у Варшаві з представниками України над параметрами потенційної майбутньої програми.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування. Ця домовленість підлягає ще схваленню радою директорів Фонду.

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Київ сподівається, що на зміну PMB вже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на кілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом приблизно $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.

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