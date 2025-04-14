Зеленський назвав загальну суму допомоги від США — Finance.ua

Зеленський назвав загальну суму допомоги від США Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

Зеленський назвав загальну суму допомоги від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна загалом отримала від США допомоги на 100 мільярдів доларів.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS news

«Ми отримали реально близько 100 мільярдів доларів допомоги від США. Якісь гроші йшли на транспортування тієї чи іншої техніки, і це отримували американські компанії, компанії-перевізники. Далі, багато грошей з фінансування Сполучених Штатів залишились в Європі. Вони фінансували ті чи інші офіси відповідних програм Сполучених Штатів. Те, що заходило в Україну, це, я вже не пам’ятаю, 65−67 мільярдів. І це була зброя та гроші», — розповів Зеленський.

Він уточнив, що на підтримку українського бюджету від США надійшло близько 35 млрд дол.

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«Ми завжди вважали, що це наша спільна боротьба, що Україна захищає наші спільні цінності, і ми захищаємо всю Європу. Тому Європа також фінансувала. На цей момент Європа дала приблизно стільки грошей, скільки й Сполучені Штати. Але я можу тільки подякувати народу США за серйозну підтримку», — сказав президент.

Нагадаємо, 11 квітня учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») оголосили про зобов’язання щодо військової допомоги для України на понад 21 млрд євро, що є «рекордним» збільшенням військового фінансування для країни.

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Європейські країни вже виділили понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Це перевищує суму минулого року.

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