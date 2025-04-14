Зеленський назвав загальну суму допомоги від США — Finance.ua

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Зеленський назвав загальну суму допомоги від США

Казна та Політика
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Зеленський назвав загальну суму допомоги від США
Зеленський назвав загальну суму допомоги від США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна загалом отримала від США допомоги на 100 мільярдів доларів.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS news.
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«Ми отримали реально близько 100 мільярдів доларів допомоги від США. Якісь гроші йшли на транспортування тієї чи іншої техніки, і це отримували американські компанії, компанії-перевізники. Далі, багато грошей з фінансування Сполучених Штатів залишились в Європі. Вони фінансували ті чи інші офіси відповідних програм Сполучених Штатів. Те, що заходило в Україну, це, я вже не пам’ятаю, 65−67 мільярдів. І це була зброя та гроші», — розповів Зеленський.
Він уточнив, що на підтримку українського бюджету від США надійшло близько 35 млрд дол.
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«Ми завжди вважали, що це наша спільна боротьба, що Україна захищає наші спільні цінності, і ми захищаємо всю Європу. Тому Європа також фінансувала. На цей момент Європа дала приблизно стільки грошей, скільки й Сполучені Штати. Але я можу тільки подякувати народу США за серйозну підтримку», — сказав президент.
Нагадаємо, 11 квітня учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») оголосили про зобов’язання щодо військової допомоги для України на понад 21 млрд євро, що є «рекордним» збільшенням військового фінансування для країни.
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Європейські країни вже виділили понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Це перевищує суму минулого року.
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За матеріалами:
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