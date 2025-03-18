У Рахунковій палаті назвали суму допомоги США Україні з початку війни — Finance.ua

У Рахунковій палаті назвали суму допомоги США Україні з початку війни Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

У Рахунковій палаті назвали суму допомоги США Україні з початку війни

Допомога Сполучених Штатів Америки становила значну частину міжнародної підтримки України впродовж 2022−2024 років. Загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США протягом зазначеного періоду — понад $30 млрд.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Кошти реалізували через кілька основних угод:

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) — $27,05 млрд, з них для ПФУ — $12,7 млрд. Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) — $1,7 млрд. Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) — $1,1 млрд.

«Рахункова палата в межах чотирьох аудитів здійснила перевірку використання частини прямої бюджетної підтримки США Україні. Партнерські кошти дали змогу уникнути кризи у сфері соціальних виплат, своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати, підтримати систему охорони здоров’я та забезпечити базові гуманітарні потреби населення», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що аудит підтвердив цільове використання грантових коштів на забезпечення базових потреб населення, зокрема​ на оплату праці освітян та медичних працівників.

Водночас, аудити виявили низку чинників, усунення яких сприятиме у майбутньому більшій ефективності використання коштів, у тому числі й міжнародної підтримки, та кращому функціонуванню відповідних державних систем загалом.

Основні висновки за результатами аудитів

Медичні послуги

На виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту, у 2024 році до бюджету повернули 14,6 млн грн ($500 тис.), що загалом становить 75% переплачених за пакетом медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги» коштів.

Аудиту НСЗУ виявив переплату у розмірі 46,8 млн грн ($1,6 млн), з яких станом на 05.03.2025 відшкодовано уже 4,3 млн грн ($140 тис.).

Верифікація отримувачів допомоги

Міністерство економіки верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через Програму «єПідтримка». Відшкодовано 122,7 млн грн ($4,2 млн) від 19 тис. осіб.

Покращення роботи Пенсійного фонду

Було обмежено спеціальні пенсії, які перевищують максимальний розмір. Запроваджено електронний обіг документів одержувачів пенсій, які виїхали на постійне місце проживання за кордон. Затверджено Методичні рекомендації щодо перерахування коштів установам, в яких особи перебувають на повному державному утриманні. Удосконалено механізм призначення та виплати доплати непрацюючим пенсіонерам за проживання в зоні радіоактивного забруднення на період дії воєнного стану в Україні.

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