На «Рамштайні» виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні — Finance.ua

На «Рамштайні» виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

На «Рамштайні» виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») оголосили про зобов’язання щодо військової допомоги для України на понад 21 млрд євро, що є «рекордним» збільшенням військового фінансування для країни.

Про це повідомив на пресконференції за підсумками засідання його співголова — міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

«Нові обіцянки військової допомоги, оголошені сьогодні через Контактну групу з питань оборони України, становлять понад 21 мільярд євро, що є рекордним збільшенням військового фінансування для України», — сказав Гілі.

Він також оголосив про вклад Великої Британії.

«Ми також збільшуємо цю підтримку фронтової боротьби з боку Великої Британії, ми витратимо 4,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року на військову підтримку України, наш найвищий рівень, і сьогодні я оголошую про виділення 350 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку бійців України на фронті, це пакет, який включає в себе безпілотники, а також збільшення фінансування у розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт та обслуговування», — зазначив Гілі.

Загалом, як повідомили у Міноборони Великої Британії, військова підтримка обсягом 450 млн фунтів стерлінгів (519 млн євро) буде спрямована на зміцнення Збройних сил України, на тлі того, як Велика Британія та Німеччина головують на зустрічі 50 країн у форматі «Рамштайн».

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«Велика Британія нарощує швидку військову підтримку України, щоб надати їм найсильнішу позицію для забезпечення тривалого миру, на тлі того, як партнери зустрічаються у Брюсселі на 27-му засіданні Контактної групи з оборони України під головуванням Великої Британії та Німеччини», — ідеться у повідомленні.

Наголошується, що новий великий пакет військової підтримки буде надано британськими та українськими постачальниками, щоб допомогти зміцнити Збройні сили України, на тлі того, як вони продовжують захищатися від російського нападу.

«Сьогоднішній пакет вартістю 450 мільйонів фунтів стерлінгів включає 350 мільйонів фунтів стерлінгів (403 млн євро) від Великої Британії з рекордного фінансування військової підтримки України обсягом 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (5,185 млрд євро) у цьому році. Подальше фінансування, як вказано, надає Норвегія через Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії», — повідомили в МО Британії.

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Повідомляється, що це включає 160 мільйонів фунтів стерлінгів (184,3 млн євро) британського фінансування на ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання, які Велика Британія вже надала Україні, партнерство британських компаній з українською промисловістю, підтримку економіки Великою Британією та кваліфіковані робочі місця.

«Сьогоднішня підтримка також включає новий пакет військової допомоги „ближнього бою“ — з фінансуванням радіолокаційних систем, протитанкових мін та сотень тисяч безпілотників — на суму понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів (288 млн євро) з використанням фінансування від Великої Британії та Норвегії. Пакет заснований на роботі Коаліції можливостей безпілотників», — зазначили у МО Британії.

Сюди, як вказано, увійдуть високоманеврені FPV-безпілотники для атаки цілей і безпілотники, які можуть скидати вибухівку на російські позиції.

«Робота Контактної групи з питань оборони України має життєво важливе значення для того, щоб поставити Україну в максимально сильну позицію та чинити тиск на путіна, щоб змусити його припинити цю жахливу війну. Ми не можемо поставити під загрозу мир, забувши про війну, тож сьогоднішній великий пакет збільшить підтримку фронтової боротьби України. 2025 рік — критичний рік для України. Наше завдання як міністрів оборони — дати українським бійцям те, що їм потрібно», — ідеться у заяві міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

УНН За матеріалами:

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