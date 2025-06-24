Німеччина планує збільшити видатки на оборону — Finance.ua
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Німеччина планує збільшити видатки на оборону

Світ
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Уряд Німеччини планує збільшити витрати на оборону.
Про це повідомляє Businessinsider.
Німеччина потрохи долучається до світової гонки озброєнь. Як повідомляє Bloomberg, влада країни підготувала план, який дозволить підвищити витрати на оборону до 3,5% протягом наступних п’яти років.
Вищезазначене число не випадкове. Рівень 3,5% ВВП, згідно з оголошеннями, має стати новою метою для країн НАТО. Про це, серед інших, згадував Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який повідомив, що на саміті в Гаазі він представить пропозицію щодо виділення 5% ВВП на оборону, включаючи 3,5% на базові оборонні витрати та 1,5% на інфраструктурні та промислові інвестиції, пов’язані з безпекою.
Правляча коаліція консерваторів та соціал-демократів канцлера Фрідріха Мерца зобовʼязалася компенсувати десятиліття недостатнього інвестування у збройні сили Німеччини, щоб протистояти загрозі з боку путінської росії, що зростає.
Це відображається у запланованих витратах. Цього року інвестиції в базову оборону становитимуть 95 мільярдів євро. Це включає 62 мільярди євро з бюджету, 24 мільярди євро зі спеціального фонду, що фінансується за рахунок боргу, створеного попереднім урядом, та близько 9 мільярдів євро на підтримку України.
Як нагадує Bloomberg, канцлер Німеччини неодноразово наголошував на рішучості уряду зміцнити збройні сили. Він посилається на понеділкову промову в Берліні, в якій звернув увагу на сильні сторони своєї країни, а також на питання, які можуть стати на заваді запланованому розширенню в майбутньому.
«Гроші — не головна проблема, яка у нас буде для Бундесверу в найближчі роки», — сказав Мерц на галузевому форумі.
«Головна проблема — це кваліфікований персонал», — сказав він, додавши, що уряд «зрештою може бути змушений знову запровадити певну форму військового обов’язку».
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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