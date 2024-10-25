Які ставки нині пропонують банки: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні — Finance.ua

Які ставки нині пропонують банки: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні
Найвищі ставки в доларі на 3 місяці — 2,25% річних — наразі пропонують два банки: Радабанк та Акордбанк. Ті самі банки пропонують найбільшу дохідність і за євровими вкладами: Радабанк — 1,5% річних, Акордбанк — 1,25% річних.
На півроку в доларі вибір ширший: найбільше можна отримати в Акордбанку та Радабанку (2,5% річних), в банку Львів — 2,25% річних, 2,1% річних — у МТБ Банку. В євро на ці строки найкращі умови пропонують Радабанк (1,75% річних), Акордбанк (1,5% річних), банк Львів (1,25% річних).
На 9 місяців найбільші ставки в доларі у Радабанку (2,5% річних), Таскомбанк та банк Львів платять 2,25% річних, МТБ Банк — 2,12% річних. В євро найбільшу ставку — 1,4% річних — пропонують у monobank та Радабанку.
Довідка Finance.ua:
- Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
- Розподіл вкладів за розмірами показує, що 48,24% суми вкладів припадає на депозити понад 600 тис. грн. Більшість вкладів (69,2%) є на умовах до запитання, тоді як строкові вклади займають 30,8%, з найбільшою часткою на період до трьох місяців.
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