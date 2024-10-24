Підвищення військового збору: як це вплине на депозити — Finance.ua

Підвищення військового збору: як це вплине на депозити Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Підвищення військового збору: як це вплине на депозити

Збільшення військового збору з 1,5% до 5% призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів до 23% (окрім доходу з депозитів військовослужбовців), однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників.

Таку думку висловив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

За його твердженням, зменшення прибутковості навряд чи істотно вплине на активність громадян, що ухвалили для себе рішення розмістити кошти у банках.

По-перше, посилення інфляційного тиску змушує багатьох шукати надійні механізми для збереження коштів (для 70% громадян, що мають вільні кошти, вважають для себе пріоритетним розміщення їх саме на депозитах), а по-друге, наразі достатній вибір депозитних програм на різний термін, що дає змогу «підлаштувати» потреби конкретної людини під наявні вклади.

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«Дискусії про перегляд податків і зокрема військового збору точаться від початку року, і лише протягом останніх 1,5 місяця „балачки“ та „розмірковування“ набули чітких обрисів. І за цей час майже третина дзвінків до колцентру банку стосувалася питань, як може знизитися прибуток і які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність. Тобто до такого зменшення прибутку громадяни цілком готові й зміни в оподаткуванні не стали для них сенсацією», — зауважив експерт.

Замотаєв зазначив, що влітку багато хто з потенційних вкладників вирішив взяти паузу, уважно спостерігаючи за змінами валютних курсів та за темпами інфляції. Саме тому порівняно з січнем-квітнем в літній період кількість нових вкладів практично не змінювалась.

Проте вже на початку осені фіксується зміна поведінки громадян — поновилося зацікавлення в основному до ультракоротких (3−6 міс.) та довготривалих вкладів (з 1 року до 2,5 років).

Банкір наголосив, що наразі інфляція є контрольованою і навряд чи до кінця року перетне прогнозовану позначку у 8,5% за рік, а в наступному році інфляція складе менш як 10%, що також не є критичним для вкладників, які мають намір розмістити кошти на довготривалих депозитах.

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Щодо популярності тривалих в часі вкладів (від 1 року до 2,5 років), то, перш за все, такі вклади цікаві своїми відсотковими ставками, адже вони найбільші на ринку: середні ставки сягають 13% річних, а максимальні — 15% річних. На його погляд, тривалі в часі вклади розраховані на тих громадян, хто, по-перше, має достатньо вільних коштів і готовий покласти їх в банк без надмірних побоювань термінового розірвання депозитної угоди.

«Можна сказати, що тривалі в часі вклади розраховані на тих громадян, що мають як значні збереження, так і значний стабільний дохід, що вкупі дає змогу вкласти кошти та отримати пасивний дохід. Наразі можна говорити, що понад 80% нових вкладів, відкритих з вересня по листопад, — це ультракороткі та довготривалі вклади, кількість яких розподілена майже порівну», — констатував Замотаєв.

Довідка Finance.ua:

10 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні проект закону про підвищення податків;

він передбачає підвищення військового збору до 5% та розширення кола його платників, зокрема, 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи; та в 10% розміру мінімальної заробітної плати для фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи.

УНІАН За матеріалами:

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