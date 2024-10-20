Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу, — Гетманцев Сьогодні 10:10 — Кредит&Депозит

Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу, — Гетманцев

Протягом вересня обсяг банківських вкладів у національній валюті зріс на 0,5% (+8,7 млрд грн) і досяг 1 696,7 млрд грн.

Про це написав народний депутат Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, аналізуючи стан фінансового ринку.

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За даними НБУ, депозити підприємств скоротились на 1% (- 9,1 млрд. грн.). Скорочення триває другий місяць поспіль.

Депозити населення зросли на 2,4% (+17,8 млрд. грн.), що є максимумом приросту у цьому році.

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«Отже приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу. Найбільш ймовірно, що така динаміка роздрібних депозитів у вересні обумовлюється стабілізацією другий місяць поспіль ситуації на валютному ринку», — зазначив він.

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При цьому ставка за новими депозитами населення продовжувала скорочуватись (на 0,2 в.п. до 10,4%).

Він додав, що валютні депозити за звітній місяць зменшились на 0,5% (-0,1 млрд. дол.) до 20 млрд. дол: «Рушієм скорочення яких були корпоративні вклади».

І хоча головна тенденція на ринку позитивна — з початку року динаміка вкладів як у гривні (+4,2%), так і у валюті залишається висхідною (+3,8%). Темпі зростання сповільнились суттєво.

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«Утім очевидним є і той факт, що приріст депозитної бази банківської системи у 2024 році суттєво уповільнився. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року, кумулятивна динаміка вкладів у гривні з початку року уповільнилась майже у 5 разів», — підсумував він.

Нагадаємо, голова правління Глобус банку повідомив , що до кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.

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