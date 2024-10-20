Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу, — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу, — Гетманцев

Кредит&Депозит
96
Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу, — Гетманцев
Приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу, — Гетманцев
Протягом вересня обсяг банківських вкладів у національній валюті зріс на 0,5% (+8,7 млрд грн) і досяг 1 696,7 млрд грн.
Про це написав народний депутат Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, аналізуючи стан фінансового ринку.
Читайте також
За даними НБУ, депозити підприємств скоротились на 1% (- 9,1 млрд. грн.). Скорочення триває другий місяць поспіль.
Депозити населення зросли на 2,4% (+17,8 млрд. грн.), що є максимумом приросту у цьому році.

Отримати більше з депозиту

«Отже приріст гривневих вкладів населення перекрив скорочення депозитів бізнесу. Найбільш ймовірно, що така динаміка роздрібних депозитів у вересні обумовлюється стабілізацією другий місяць поспіль ситуації на валютному ринку», — зазначив він.
Читайте також
При цьому ставка за новими депозитами населення продовжувала скорочуватись (на 0,2 в.п. до 10,4%).
Він додав, що валютні депозити за звітній місяць зменшились на 0,5% (-0,1 млрд. дол.) до 20 млрд. дол: «Рушієм скорочення яких були корпоративні вклади».
І хоча головна тенденція на ринку позитивна — з початку року динаміка вкладів як у гривні (+4,2%), так і у валюті залишається висхідною (+3,8%). Темпі зростання сповільнились суттєво.
Читайте також
«Утім очевидним є і той факт, що приріст депозитної бази банківської системи у 2024 році суттєво уповільнився. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року, кумулятивна динаміка вкладів у гривні з початку року уповільнилась майже у 5 разів», — підсумував він.
Нагадаємо, голова правління Глобус банку повідомив, що до кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.