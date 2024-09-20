Яку дохідність принесуть гривневі депозити восени — Finance.ua

Яку дохідність принесуть гривневі депозити восени
Ближче до кінця вересня ситуація в сегменті банківських вкладів може значно покращитися. Йдеться про зростання цікавості з боку громадян до розміщення коштів на гривневих депозитах.
Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу розповів, що зараз інфляційний тиск є до міри контрольованим, він не вибивається за раніше відкориговані прогнози. Так, приміром, з початку року інфляція склала 7,5%, а за підсумками року це значення прогнозується на рівні 8,5%.
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Літній період став для багатьох потенційних вкладників певною психологічною паузою, так би мовити, до «з'ясування обставин» і розуміння ситуації на валютному ринку. У серпні-вересні на валютному ринку спостерігається період балансу між попитом і пропозицією, а загальні курсові показники майже не змінилися.
Замотаєв наголошує, що цього тижня спрацює «сезонний фактор». Саме восени в сегменті гривневих вкладів спостерігається збільшення активності громадян на 10 — 15% порівняно з літнім періодом.
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Завдяки інерції, найближчим часом в сегменті депозитів спостерігатиметься певна «двоїстість». У короткостроковій перспективі пріоритети громадян розділяться навпіл між ультракороткими та довготривалими вкладами.
«Разом з тим, певна невизначеність в країні змушує громадян „перестраховуватися“ і знову дивитися в бік ультракоротких вкладів. А очікуване зростання військового збору саме по собі стане чинником, що зменшить цікавість до тривалих вкладів», — уточнює Замотаєв.
Банкір прогнозує, що:
- середні ставки за вкладами на 3 — 6 місяців сягнуть 10% річних;
- на 9 — 12 місяців сягнуть 11 — 12% річних;
- на 1 — 2,5 роки — 13% річних (в окремих випадках вкладник може отримати до 15% доходу).
Як зауважує банкір, на наступному тижні, після досить тривалої паузи на ринку можлива поява ознак пожвавлення: адже гривневі вклади, попри інфляцію та зростання цін, залишаються найбільш прийнятним механізмом для збереження та примноження наявних коштів. Питання полягає лише в тому, який термін вкладу оберуть громадяни.
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