У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 7 млн грн — Finance.ua
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У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 7 млн грн

Кредит&Депозит
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Протягом серпня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 6,9 млн грн гарантованого відшкодування.
Про це йдеться в поідомленні Фонду.
Зокрема, 2,3 млн грн отримали вкладники АТ «МЕГАБАНК», 1,4 млн грн — АТ «МР БАНК», понад 1 млн грн — АТ «АКБ «КОНКОРД», близько 1 млн грн — АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 вересня поточного року накопичено більше 39 млрд грн.
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У цілому вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), станом на 1 вересня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 996,0 млн грн.
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Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 682,4 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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