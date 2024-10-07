Як гарантуються банківські вклади в Україні — ФГВФО Сьогодні 13:00

Як гарантуються банківські вклади в Україні — ФГВФО

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1, 301 трлн грн, що на 12,5 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Фонд гарантує повернення коштів, розміщених в банку у готівковій або безготівковій формі, як у національній, так і в іноземній валюті. Це стосується як банківських рахунків (поточних чи карткових), так і депозитів, про це пише Мінкульт.

Гарантії Фонду поширюються на фізичних осіб, у тому числі — фізичних осіб-підприємців.

Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, в межах граничної суми відшкодування

На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже

600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.

Після визнання банку неплатоспроможним і запровадження тимчасової адміністрації, Фонд не пізніше 20 робочих днів починає виплати гарантованого відшкодування його вкладникам (а для банків, база даних про вкладників яких більше ніж 500 тис. рахунків, — не пізніше 30 робочих днів).

Щоб отримати свої кошти, вкладники можуть звернутися до будь-якого банку-агенту Фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. Деякі банки-агенти надають можливість дистанційного отримання коштів, а також є можливість отримання гарантованої суми відшкодування через додаток «Дія».

Зверніть увагу: вклади, що розміщені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо ваш банк визнано неплатоспроможним, всю необхідну інформацію про виплати та терміни можна знайти на фіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua.

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