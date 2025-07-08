Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії» — Finance.ua
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Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії»

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Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії»
Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії»
Серед нових послуг у «Дії», які незабаром планує запустити Міністерство цифрової трансформації, буде отримання пенсій.
Про це на презентації «Ветеран Pro» у застосунку «Дія» заявив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми плануємо в найближчий час запустити низку нових послуг. Ми зараз почали працювати над найзручнішою послугою у світі щодо отримання пенсій», — заявив він, додавши, що «це взагалі буде магія».
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Він додав, що 52% звернень до підтримки «Дії» вже закриває штучний інтелект.
Раніше Мінцифри запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO. Монетизація «Дії» розпочалась у травні 2025 року, і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.
У додатку «Дія» запустили цифровий простір для ветеранів — «Ветеран PRO». Наразі Ветеран PRO має шість послуг:
  • пошук фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб;
  • програма Ветеранський спорт;
  • подання заявки на програму єОселя;
  • доступ до єВідновлення;
  • подання заяви на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • оформлення субсидії.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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