Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії» — Finance.ua

Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії» Сьогодні 17:36 — Особисті фінанси

Федоров зробив анонс послуги з отримання пенсій в «Дії»

Серед нових послуг у «Дії», які незабаром планує запустити Міністерство цифрової трансформації, буде отримання пенсій.

Про це на презентації «Ветеран Pro» у застосунку «Дія» заявив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо в найближчий час запустити низку нових послуг. Ми зараз почали працювати над найзручнішою послугою у світі щодо отримання пенсій», — заявив він, додавши, що «це взагалі буде магія».

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Він додав, що 52% звернень до підтримки «Дії» вже закриває штучний інтелект.

Раніше Мінцифри запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO. Монетизація «Дії» розпочалась у травні 2025 року, і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.

У додатку «Дія» запустили цифровий простір для ветеранів — «Ветеран PRO». Наразі Ветеран PRO має шість послуг:

пошук фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб;

програма Ветеранський спорт;

подання заявки на програму єОселя;

доступ до єВідновлення;

подання заяви на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

оформлення субсидії.

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