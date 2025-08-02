Кому виплатять підвищені пенсії у серпні — Finance.ua

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Кому виплатять підвищені пенсії у серпні

Особисті фінанси
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Кому виплатять підвищені пенсії у серпні
Кому виплатять підвищені пенсії у серпні
У серпні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.
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Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:
▪ особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;
▪ особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;
▪ особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.
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Виплата до Дня Незалежності
У серпні певні категорії пенсіонерів отримають разову виплату до Дня Незалежності України в розмірах від 450 до 3100 грн.
Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, виплату призначатимуть в автоматичному режимі, без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України.
Особам, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, грошова допомога виплачується за їхніми зверненнями до територіальних органів ПФУ із відповідною заявою та документами.
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Нагадаємо, як повідомляє Пенсійний фонд України, показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії значно зріс. У червні 2025 року він зріс на 2 тисячі гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Середня заробітна плата за травень 2025 року, яку Пенсійний фонд України враховує для розрахунку пенсій, склала 20 355,40 грн. Про це йдеться у повідомленні ПФУ. За рік цей показник зріс на понад 3 тис. грн, або на 18,5%, адже у травні 2024 року вона становила 17 178,87 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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