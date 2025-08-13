Чи можна отримати пенсію, якщо бракує страхового стажу — Finance.ua
Чи можна отримати пенсію, якщо бракує страхового стажу

Особисті фінанси
36
В Україні для призначення пенсії за віком необхідно мати мінімальний страховий стаж. Але що робити тим, у кого його не вистачає? Розповідаємо, чи можна розраховувати на пенсію, якщо страхового стажу не вистачає.
Як йдеться у статті Finance.ua, переважній більшості випадків — ні. З цього правила є виключення — інвалідність, особливості умов праці, соціального статусу, стану здоров’я тощо.
Однак зовсім без виплат держава людей, які не мають необхідного страхового стажу, все ж не залишає. У випадку, якщо страхового стажу не вистачає, а людина досягла віку виходу на пенсію, вона має право на державну соціальну допомогу.
Цю допомогу призначають не органи ПФУ, а органи соціального захисту населення, саме туди треба звертатися за її оформленням.
Розмір цієї «соціалки» дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і 2025 року становить 2361 гривню.

Читайте також: Як відновити пенсію, якщо не отримували її тривалий час

До слова, мінімальна трудова пенсія 2025 року не дуже відрізняється від «соціалки» — вона наразі має становити 3200 гривень, тобто 40% від мінімальної заробітної плати. Однак це теорія. А у ПФУ на це свій погляд. Згідно з його розрахунками, мінімальна пенсія становить 2725 гривень.
Хоча, згідно з іншими нормами законодавства, пенсія за мінімальної зарплати та повного страхового стажу не може бути меншою за 3370 гривень. Втім, які б не були ці цифри, за великим рахунком це не важливо, оскільки на жодну із цих сум прожити неможливо, тому залишимо це теж без коментарів.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з законодавством, право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці (ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства). Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством;
  • за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності. За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності;
  • Мінсоцполітики готується до анонсу пенсійної реформи та соцдопомоги. Серед нововведень — запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Що ще планують змінити — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
