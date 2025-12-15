Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою технологією: де саме та скільки коштуватиме Сьогодні 06:24 — Казна та Політика

Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою технологією: де саме та скільки коштуватиме, Фото: city-adm.lviv.ua

У селі Воля-Гомулецька Львівської міської територіальної громади триває капітальний ремонт вулиці Озерної із застосуванням німецької технології доріг NovoCrete, яка є звичною в Європі, але в Україні її застосують вперше. Ремонт 2,3 км дороги коштуватиме понад 200 тис. євро.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що наразі на всій протяжності дороги (2,3 км) облаштовано основу з суміші NovoCrete та стелять нижній шар асфальту. Крім дорожнього покриття, у рамках ремонту замінять чотири водопропускні труби діаметром 800 мм та дві труби діаметром 500 мм, відновлять тротуари та облаштують дві зупинки громадського транспорту.

Фото: city-adm.lviv.ua

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, технологія NovoCrete дозволяє зміцнювати основу дороги із застосуванням наявних матеріалів на ділянці. Фахівці Львівської політехніки перевірили метод і підтвердили його ефективність для створення морозостійкої та довговічної дорожньої основи.

Меморандум про співпрацю під час ремонту вул. Озерної підписали 2 грудня між Львівською міською радою, німецькою організацією GIZ та компанією IBS GmbH. Німецькі партнери виділять 200 тис. євро на ремонт дороги із застосуванням технології NovoCrete.

Фото: city-adm.lviv.ua

Загальна вартість робіт становить 53,3 млн грн.

До реалізації проєкту активно долучаються Львівська політехніка, Шевченківська районна адміністрація та підрядник «Онур».

Як працює NovoCrete

Під час капітального ремонту дороги влаштовують міцну основу з щебеню та піску — від цього залежить довговічність покриття. Суміш NovoCrete використовують саме для зміцнення основи дороги. Спершу вибирають ґрунт або старе дорожнє покриття на глибину до 50 см. Далі цей матеріал подрібнюють спеціальною технікою і до подрібненої суміші додають цемент та NovoCrete.

Фото: city-adm.lviv.ua

Завдяки NovoCrete локальний ґрунт або фрезерований асфальт із цементом утворюють міцну, водостійку та довговічну основу, поверх якої потім стелять асфальт.

Такий метод дає змогу значно економити ресурси, адже використовуються місцеві ґрунти чи старий асфальт. Це зменшує потребу у щебені та транспортуванні матеріалів, скорочуючи вартість ремонту на 30−50%. А гарантійний термін робіт становить 10 років.

Також технологія NovoCrete дозволяє працювати навіть узимку.

