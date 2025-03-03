У 2024 році було збудовано найбільше житла з початку повномасштабної війни — Finance.ua

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У 2024 році було збудовано найбільше житла з початку повномасштабної війни

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У 2024 році було збудовано найбільше житла з початку повномасштабної війни
У 2024 році було збудовано найбільше житла з початку повномасштабної війни
Державна служба статистики опублікувала дані про кількість введених в експлуатацію квартир за минулий рік. У 2024 році в Україні було введено в експлуатацію 118 452 квартири, з яких 82 794 розташовані в будинках з двома та більше квартирами, а 35 658 — в приватних будинках.
Згідно з даними ЛУН, ці показники стали найвищими з початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році було збудовано 92 593 квартири, а в 2023 — 89 255 квартир.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
У 2024 році було збудовано найбільше житла з початку повномасштабної війни
Цікаво, що минулого року відсоток зданих квартир у приватних будинках став найвищим за останні 7 років. У 2024 році цей показник становив 30,1%, тоді як у 2023 — 25,8%, у 2022 — 19,7%, у 2021 — 18,6%, у 2020 — 28,6%, у 2019 — 29,9%, а у 2018 — 25,7%.

Площа квартир

Площа квартир у приватних будинках перевищила площу квартир у багатоквартирних будинках. Загальна площа зданих квартир у 2024 році склала 9 млн 757 тис. кв. м, з яких 4 млн 975 тис. кв. м припало на приватні будинки, а 4 млн 782,5 тис. кв. м — на багатоквартирні будинки та таунхауси.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Середня площа нових приватних будинків у 2024 році становила 139 кв. м, що є найменшим показником за останні 8 років, коли середня площа таких будинків коливалась в межах 151−160 кв. м. У той же час середня площа квартир у багатоквартирних будинках становила 57,7 кв. м, що більше лише за показник 2021 року (51,1 кв. м). За останні 7 років середня площа новозбудованих квартир варіювалась в межах 57,9−60,5 кв. м.
У 2024 році було збудовано найбільше житла з початку повномасштабної війни

Найбільше квартир збудовано в таких містах:

  1. Київ — 22 082 квартири, з яких 21 697 в багатоквартирних будинках та таунхаусах, а 385 — в одноквартирних будинках.
  2. Київська область — 21 108 квартир, 11 665 з яких розташовані в багатоквартирних будинках та таунхаусах.
  3. Львівська область — 12 627 квартир, з яких 9 395 в багатоквартирних будинках та таунхаусах.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Серед інших регіонів лідирують:
  • Вінницька область (8 001 квартира, з яких 6 273 в багатоквартирних будинках),
  • Одеська область (7 950 квартир, 6 121 в багатоквартирних будинках),
  • Івано-Франківська область (7 740 квартир, 5 604 в багатоквартирних будинках),
  • Волинська область (5 061 квартира, 2 727 в будинках з двома та більше квартирами).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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