Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка) Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)

У лютому 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс у кількох східних і південних областях. Водночас в Україні здали в експлуатацію 12 будинків у 9 новобудовах.

Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості Dim.ria

Первинний ринок

Станом на кінець лютого 2025 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 96%.

Протягом лютого в Україні здали в експлуатацію 12 будинків у 9 новобудовах. Лідерами за співвідношенням добудованих об’єктів є Одеська (55%) та Волинська (51%) області.

Інфографіка: Dim. ria

Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 9% в доларі. Найактивніший ріст середньої вартості за квадратний метр спостерігався у Чернівецькій, Рівненській та Вінницькій областях — понад 15%.

Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний.

Інфографіка: Dim. ria

Вторинний ринок

Протягом лютого на вторинному ринку в більшості областей кількість пропозицій з продажу житла зростала. Найактивніше — у Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях: там власники додали в півтора раза більше пропозицій порівняно із січнем.

Інфографіка: Dim. ria

Середня вартість, яку вказують власники у пропозиціях про продаж однокімнатних квартир, протягом лютого зросла у більшості областей. Найсуттєвіше — у Волинській області, на 7% ($51,5 тис. за однокімнатну квартиру). Волинська область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року (+31%), друга сходинка — у Чернівецької області (+29%), третя — у Закарпатської (+28%).

Інфографіка: Dim. ria

Найдорожче станом на кінець лютого 2025 року коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис.

Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $133,6 тис., у Деснянському — $46,2 тис. Середні за вартістю райони — Соломʼянський, Подільський та Святошинський.

Інфографіка: Dim. ria

У порівнянні з січнем 2025 року інтерес користувачів до пошуку вторинного житла зріс у кількох східних і південних областях та знизився у решті регіонів. У столиці протягом лютого кількість пошукових запитів з купівлі житла залишалася стабільною, а в області — знизилася на 4%.

Якщо порівнювати кількість пропозицій, яку користувачі опублікували на маркетплейсі у лютому, та кількість відгуків, зафіксовану у цьому ж місяці, найбільший розрив між пропозицією та попитом демонструють Тернопільська, Вінницька та Чернівецька області. Там інтерес до пропозицій з продажу вторинної нерухомості перевищує кількість нових оголошень у 16−17 разів. Місто Київ демонструє найбільш збалансовану ситуацію: відгуків за місяць приблизно втричі більше, ніж доданих оголошень.

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