У Польщі зростуть ціни на страхування — Finance.ua

У Польщі зростуть ціни на страхування
2024 рік став рекордним для страхових компаній Польщі через зростання страхових випадків і виплат. Це спричинило подорожчання страхування, і у 2025 році ціни зростатимуть ще більше.
Про це пише in Poland.
Кількість полісів обов’язкового страхування (OC) зросла до 29,7 млн, каско — до 7,8 млн. Водночас кількість страхових випадків збільшилася на 6,5%, до 1,86 млн.
Виплати за полісами
У 2024 році за полісами OC було виплачено 9,34 млрд злотих, що на 1 млрд більше, ніж торік. Витрати на тілесні ушкодження склали 1,63 млрд злотих. За каско сума виплат зросла на 20%, до 8,27 млрд злотих. Причини — дорожчий ремонт, зростання вартості запчастин і послуг СТО.
Штраф за відсутність поліса у 2025 році
Якщо у 2023 році поліс OC подорожчав лише на 3%, то у 2024 році ціни зросли на 25%. Очікується, що у 2025 році подорожчання триватиме.
Штраф за відсутність OC у 2025 році становитиме 9330 злотих для легкових авто і 14 000 злотих для вантажівок. Крім того, винуватець ДТП без страхування мусить відшкодувати всі виплати Фонду страхових гарантій, що може становити сотні тисяч або навіть мільйони злотих.
У 2025 році страхові поліси продовжать дорожчати, а знайти дешеве страхування стане складніше. Відсутність поліса може коштувати значно більше, ніж його оформлення.
Нагадаємо, міжнародний сертифікат «Зелена картка» — обов’язковий документ для поїздки за кордон на власному автомобілі. Він надає право відвідати 43 країни. Більшість з яких — країни ЄС. Виплата страхового відшкодування за допомогою «Зеленої картки» здійснюється потерпілим особам, які зазнали шкоди унаслідок аварії, як у вигляді пошкодження майна, так і травмування. Останнім часом щодо неї сталися певні зміни, про які має знати кожен автомобіліст.
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