Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки» — Finance.ua
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Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»

Страхування
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Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»
Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки», oneclick.ua
Українські водії у 2024 році уклали понад 8 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування відповідальності водіїв («автоцивілки»), що на 5,61% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомили у Моторно (транспортному) страховому бюро України.
Більшість договорів — 76,8% або 6,2 млн — були оформлені в електронному вигляді. У 2023 році частка електронних полісів становила 69%.
Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»

Зростання страхових платежів

Сума страхових платежів у 2024 році досягла 11 млрд грн, що на 26,04% більше, ніж у 2023 році.

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Середня страхова премія зросла на 19,3%, до 1 361,8 грн.

Лідери ринку

За підсумками 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК «Оранта» — 1 368 986 штук. Друга та третя позиція за цим показником у СК «ТАС» та СК «Княжа вієнна іншуранс груп».
Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»
За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-грудень 2024 року лідером є страхова компанія «ТАС».
П’ятірку лідерів закривають страхові компанії:
  • «Оранта»;
  • «Княжа вієнна іншуранс груп»;
  • «ПЗУ Україна»;
  • «ВУСО».
Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»

Виплати за страховими випадками

За рік страхові компанії врегулювали 142 110 вимог постраждалих у ДТП та виплатили 4,8 млрд грн компенсацій. Це на 25,06% більше порівняно з 2023 роком.
Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»
Середній розмір страхового відшкодування за рік зріс на 12,5% і склав 33 849 грн.
Найбільшу кількість вимог врегулювали:
  • СК «ТАС» (17 725 вимог, 641,73 млн грн)
  • СК «Оранта» (17 156 вимог, 488,43 млн грн)
  • СК «Княжа вієнна іншуранс груп» (11 969 вимог, 408,88 млн грн);
  • «ПЗУ Україна» (11 151 вимог, 326,07 млн грн);
  • «Українська страхова група» — (6 856 вимог, 237,37 млн грн).
Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»

Популярність Європротоколу

Кількість врегульованих вимог через Європротокол зросла на 6,52% - до 54 849 випадків.
Загальна сума виплат за цим інструментом перевищила 1 млрд грн.
Гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк зазначив, що зростання виплат зумовлене інфляцією, здорожчанням ремонту та збільшенням страхових випадків.
Нагадаємо, з 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ. Суми страхових виплат суттєво зростають, хоча й поетапно — частина з них прив’язана до дати закінчення війни, однак від 1 січня 2025 року набуває чинності норма про збільшення основних страхових виплат.

Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що змінюється, та скільки треба буде платити

За матеріалами:
Finance.ua
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