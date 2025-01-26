Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки» — Finance.ua

Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки» Сьогодні 13:17 — Страхування

Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки», oneclick.ua

Українські водії у 2024 році уклали понад 8 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування відповідальності водіїв («автоцивілки»), що на 5,61% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомили у Моторно (транспортному) страховому бюро України.

Більшість договорів — 76,8% або 6,2 млн — були оформлені в електронному вигляді. У 2023 році частка електронних полісів становила 69%.

Зростання страхових платежів

Сума страхових платежів у 2024 році досягла 11 млрд грн, що на 26,04% більше, ніж у 2023 році.

Середня страхова премія зросла на 19,3%, до 1 361,8 грн.

Лідери ринку

За підсумками 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК «Оранта» — 1 368 986 штук. Друга та третя позиція за цим показником у СК «ТАС» та СК «Княжа вієнна іншуранс груп».

За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-грудень 2024 року лідером є страхова компанія «ТАС».

П’ятірку лідерів закривають страхові компанії:

«Оранта»;

«Княжа вієнна іншуранс груп»;

«ПЗУ Україна»;

«ВУСО».

Виплати за страховими випадками

За рік страхові компанії врегулювали 142 110 вимог постраждалих у ДТП та виплатили 4,8 млрд грн компенсацій. Це на 25,06% більше порівняно з 2023 роком.

Середній розмір страхового відшкодування за рік зріс на 12,5% і склав 33 849 грн.

Найбільшу кількість вимог врегулювали:

СК «ТАС» (17 725 вимог, 641,73 млн грн)

СК «Оранта» (17 156 вимог, 488,43 млн грн)

СК «Княжа вієнна іншуранс груп» (11 969 вимог, 408,88 млн грн);

«ПЗУ Україна» (11 151 вимог, 326,07 млн грн);

«Українська страхова група» — (6 856 вимог, 237,37 млн грн).

Популярність Європротоколу

Кількість врегульованих вимог через Європротокол зросла на 6,52% - до 54 849 випадків.

Загальна сума виплат за цим інструментом перевищила 1 млрд грн.

Гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк зазначив, що зростання виплат зумовлене інфляцією, здорожчанням ремонту та збільшенням страхових випадків.

Нагадаємо, з 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ. Суми страхових виплат суттєво зростають, хоча й поетапно — частина з них прив’язана до дати закінчення війни, однак від 1 січня 2025 року набуває чинності норма про збільшення основних страхових виплат.

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