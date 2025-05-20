Як не влетіти «в копійку» під час подорожі: 12 штрафів у Європі — Finance.ua

Як не влетіти «в копійку» під час подорожі: 12 штрафів у Європі Сьогодні 19:48 — Світ

Як не влетіти «в копійку» під час подорожі: 12 штрафів у Європі

Плануєте літню подорож до Європи? Будьте обережні, бо це не тільки час мандрівок, але й посиленого контролю та суворих штрафів. Незнання місцевих правил може обійтися вам у сотні чи навіть тисячі євро.

Про які найнеочікуваніші штрафи в Європі варто знати перед поїздкою — читайте далі.

Літній сезон — пік туристичних мандрівок Європою. Водночас це період, коли місцева влада посилює контроль за дотриманням правил, особливо в курортних регіонах.

Незнання законів не звільняє від відповідальності, тож варто заздалегідь дізнатися, за що саме туристів найчастіше штрафують у країнах ЄС.

Купання або перебування в купальнику поза пляжем

У містах Італії, Іспанії чи Хорватії заборонено з’являтися в купальниках за межами пляжу. Також суворо заборонено купатися у фонтанах. Штраф — від 100 до 500 євро.

Куріння на пляжі

У багатьох туристичних регіонах Іспанії та Греції куріння на пляжах заборонено. Порушення цієї норми може коштувати вам до 200 євро.

Шум у вечірній та нічний час

У Франції, Португалії та інших країнах ЕС встановлено чіткі правила щодо тиші після 22:00. За порушення — штраф до 300 євро.

В’їзд у зони з обмеженим рухом

У Парижі, Берліні, Мілані діють так звані «зелені зони», куди можна в’їжджати лише на авто з низьким рівнем викидів. Якщо ваш автомобіль не відповідає вимогам — штраф до 150 євро.

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Сміття в неправильному контейнері

У Німеччині чи Швейцарії неправильне сортування сміття або залишення його в недозволеному місці може обійтися вам до 250 євро.

Порушення екологічних норм на пляжах

На деяких пляжах Сардинії заборонено використовувати великі рушники, а ще — виносити пісок, мушлі чи каміння — усе задля збереження природи. Штраф — до 3000 євро.

Вивезення природних сувенірів

У Туреччині суворо заборонено вивозити старовинні артефакти, уламки амфор, черепашки та каміння з узбережжя — навіть якщо ви знайшли їх самостійно.

Такі предмети вважаються національним надбанням. За порушення — штраф або навіть кримінальна відповідальність, включно з арештом.

Намет на дикому пляжі — табу

У Албанії деякі мальовничі пляжі приваблюють туристів своєю «дикістю», однак встановлення намету без дозволу на узбережжі чи в охоронній зоні може призвести до штрафу від 50 до 150 євро. У деяких регіонах вже діють локальні заборони на кемпінг.

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Годування вуличних тварин

У популярних курортних містах Туреччини, як-от Бодрум або Анталія, годування вуличних котів або собак у публічних місцях, особливо поблизу ресторанів і пляжів, може бути розцінене як порушення санітарних норм — у деяких випадках це тягне за собою усне попередження або адміністративний штраф.

Алкоголь у громадських місцях — під забороною

У Латвії, Литві та Естонії заборонено розпивати алкогольні напої на вулицях, у парках, на пляжах і навіть на лавках біля житлових будинків. Порушення карається штрафом від 20 до 100 євро, залежно від міста й обставин.

Миття авто самостійно на вулиці

У багатьох містах Іспанії заборонено мити автомобіль на вулиці або у дворі багатоквартирного будинку. Порушення може коштувати до 3000 євро, особливо якщо вода забруднює довкілля.

Порожній бак на автобані

Зупинились на автобані, бо закінчилось пальне? У Німеччині це вважається недбалістю і карається штрафом до 70 євро, бо створює небезпеку для інших водіїв.

Поради туристам:

Завжди перевіряйте закони країни, у яку плануєте подорожувати

Те, що вам здається звичним у рідній країні — у чужій може бути під забороною

Незнання закону країни, у якій ви турист — не звільнить вас від покарання

Завжди майте при собі номера телефонів посольства або консульства України

Закони, які вам можуть здаватися абсурдними, можуть бути цілком реальними в іншій країні

Під час подорожі тримайте при собі кілька сотень євро — на будь-який випадок

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