Де дешево відпочити цього літа: мандрівникам порадили бюджетний напрямок у Чорногорії — Finance.ua

Де дешево відпочити цього літа: мандрівникам порадили бюджетний напрямок у Чорногорії Сьогодні 21:48 — Світ

Де дешево відпочити цього літа: мандрівникам порадили бюджетний напрямок у Чорногорії, kompastour.com

, розповідаємо, у скільки обійдеться відпочинок у цьому місті. Через зростання цін у популярних європейських курортах, мандрівники дедалі частіше звертають увагу на менш відомі, але доступні локації. Так, обравши правильний напрямок для відпустки можна значно заощадити. Одним із таких недооцінених напрямків цього літа став Герцег-Нові — прибережне місто на заході Чорногорії. Із посиланням на статтю Finance.ua , розповідаємо, у скільки обійдеться відпочинок у цьому місті.

Герцег-Нові — прибережне місто з багатою історією, красивими пляжами, та середземноморською атмосферою, яке пропонує спокійний відпочинок за доступними цінами. Тут немає активного нічного життя, все спокійно і тихо, у зв’язку з чим забезпечений максимальний комфорт.

Проїзд із Києва: від 12 810 грн (в обидва кінці).

Проживання: від 3 643 грн (за 7 ночей).

Харчування: від 471 грн за обід.

Що подивитися та де погуляти в Герцег-Нові

Герцег-Нові розташований каскадами на пагорбі та омивається водами Боко-Которської затоки. До більшості пам’яток міста необхідно підійматися, зокрема до різних ресторанів і магазинів. Тут багато атмосферних місць для прогулянок та цікавих історичних пам’яток.

Добірка локацій, які варто відвідати:

Фортеця Канлі-Кула

Османська фортеця XVI століття, яка слугувала в’язницею. Сьогодні це амфітеатр просто неба з панорамним видом на затоку. Вхід коштує 2 євро (94 грн) для дорослих, діти до 12 років — безкоштовно.

Фортеця Форте-Маре

Це фортеця XIV століття, розташована біля моря. З її стін відкривається чудовий вид на затоку. Квиток коштує 2 євро (94 грн).

Башта Сахат-Кула

Годинникова вежа XIX століття. Одна з візитівок міста, де можна зробити гарні фото. Вхід безкоштовний.

Старе місто

Одне з атмосферних місць для прогулянок зі звивистими вуличками, кам’яними будівлями та затишними площами, які створюють автентичну атмосферу.

Променад Пет Даница

П’ятикілометрова набережна, що з’єднує центр міста з Ігало. Ідеальна для прогулянок, бігу чи велопрогулянок.

Парк Бока

Затишний парк з видом на затоку, де можна відпочити в тіні дерев.

Монастир Савіна

Один із найгарніших монастирських комплексів на узбережжі Адріатики. Складається з трьох церков і монастиря серед зелені, має чудовий вид на затоку. Тут панує тиша і спокій, атмосфера умиротворення.

Проживання та харчування в Герцег-Нові

Герцег-Нові пропонує широкий вибір варіантів проживання — від бюджетних апартаментів до розкішних готелів. Ціни на проживання у хостелі стартують від 3 643 грн за 7 ночей.

Комфортні апартаменти з видом на узбережжя можна знайти за 23 930 грн, однак це не найдешевший подібний варіант. Двомісний номер у центрі міста коштує 8 280 грн за 7 ночей. Загалом на Booking пропонують 5 813 варіантів помешкань — на будь-який смак і гаманець.

У бюджетному кафе або їдальні в Герцег-Нові ціни стартують від 6 євро (282 грн) за одну страву. Три страви на двох у середньому ресторані коштуватимуть 6−10 євро за комбо набір (471 грн).

Багато ресторанів пропонують спеціальні обідні пропозиції за зниженою ціною. Якщо ви зупинилися в апартаментах з кухнею, самостійне приготування їжі допоможе зекономити.

Як дістатися з Києва до Герцег-Нові

Є кілька варіантів, як дістатися Герцег-Нові з Києва. Втім варто бути готовим, що дорога буде довгою, адже через війну авіаперельоти з України недоступні.

Так, доїхати можна на автобусі. З Києва курсує прямий рейс до Герцег-Нові. Тривалість подорожі приблизно 45 годин, квиток коштує від 6 405 грн. Тобто поїздка в обидва боки коштуватиме 12 810 грн. Поїхати автобусом також можна з пересадкою у місті Будва. З Будви до Герцег-Нові — дістатися місцевим автобусом або таксі.

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Авіапереліт до Чорногорії можливий з Варшави, куди можна дістатися потягом. Однак прямих рейсів до Герцег-Нові немає. Найближчі аеропорти розташовані за 25 і 100 км від міста в Тіваті і Подгориці відповідно. Ціни на авіаквитки варіюються від 2 363 грн до 5 515 грн за квиток в один бік, залежно від дати та авіакомпанії. Також доведеться заплатити за таксі від аеропорту — приблизно 2 827 грн.

Ще один варіант — подорож власним автомобілем або орендованим транспортом з Києва до Герцег-Нові. Маршрут пролягає через такі країни: Україна — Угорщина — Сербія — Чорногорія. Відстань становить приблизно 2 000 км. Час у дорозі: 24−30 годин без урахування зупинок. Вартість такої поїздки залежить від споживання авто та цін на пальне.

Детальніше про інші недооцінені напрямки для подорожі читайте у статті за посиланням.

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