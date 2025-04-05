У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей — Finance.ua

У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей 05.04.2025, 00:12 — Технології&Авто

У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей

Google запустила нову функцію для користувачів iOS, яка дозволяє додавати скриншоти з планування подорожей в Google Maps. Інструмент сканує текст на зображеннях, щоб визначити назви місць і позначити їх на карті.

Про це пише Ars Technica.

Як ШІ створює плани подорожей у Google Maps

Штучний інтелект тепер може створювати детальні плани поїздок із маршрутами, фотографіями й рекомендаціями.

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Ця функція доступна в AI Overviews для користувачів у США англійською мовою. Дані легко експортуються до Google Docs чи Gmail.

Які функції мають Google Maps для планування подорожей

Google також розширила функцію сповіщень про ціни на рейси й додала до неї готелі.

Тепер користувачі можуть отримувати електронні листи, якщо ціни на обрані готелі знижуються. Функція доступна в усьому світі на мобільних і десктопних браузерах.

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Інструмент Google Lens, що дозволяє ставити запитання за допомогою камери, отримав розширену підтримку мов.

Окрім англійської, Google Lens тепер розуміє гінді, індонезійську, японську, корейську, португальську та іспанську.

Нова функція ШІ-планування подорожей вже доступна для смартфонів на iOS і незабаром зʼявиться у користувачів Android.

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