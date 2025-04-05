У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей

Технології&Авто
27
У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей
У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей
Google запустила нову функцію для користувачів iOS, яка дозволяє додавати скриншоти з планування подорожей в Google Maps. Інструмент сканує текст на зображеннях, щоб визначити назви місць і позначити їх на карті.
Про це пише Ars Technica.

Як ШІ створює плани подорожей у Google Maps

Штучний інтелект тепер може створювати детальні плани поїздок із маршрутами, фотографіями й рекомендаціями.
Читайте також
Ця функція доступна в AI Overviews для користувачів у США англійською мовою. Дані легко експортуються до Google Docs чи Gmail.
У Google Maps зʼявилися ШІ-інструменти для планування подорожей

Які функції мають Google Maps для планування подорожей

Google також розширила функцію сповіщень про ціни на рейси й додала до неї готелі.
Тепер користувачі можуть отримувати електронні листи, якщо ціни на обрані готелі знижуються. Функція доступна в усьому світі на мобільних і десктопних браузерах.
Читайте також
Інструмент Google Lens, що дозволяє ставити запитання за допомогою камери, отримав розширену підтримку мов.
Окрім англійської, Google Lens тепер розуміє гінді, індонезійську, японську, корейську, португальську та іспанську.
Нова функція ШІ-планування подорожей вже доступна для смартфонів на iOS і незабаром зʼявиться у користувачів Android.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems