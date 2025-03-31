Google робить найновішу модель Gemini 25 Pro безкоштовною для всіх — Finance.ua

Google робить найновішу модель Gemini 25 Pro безкоштовною для всіх Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Google робить найновішу модель Gemini 25 Pro безкоштовною для всіх

Лише кілька днів минуло з моменту релізу нової версії Gemini, як Google уже оголошує, що вона відкривається для всіх користувачів, включно з тими, хто не платить за підписку Advanced. Ця експериментальна модель є останньою і найдосконалішою технологією штучного інтелекту від Google на сьогодні.

Gemini 2.5 Pro був уперше представлений Google на початку минулого тижня як «найрозумніша модель штучного інтелекту» компанії. Вона володіє додатковими можливостями складного мислення порівняно з попередніми версіями. Оновлена модель підтримує низку нових функцій, включаючи роботу з додатками, завантаження цілих папок із кодом та інтеграцію з інструментом для спільної роботи Canvas, повідомляє Google

Gemini 2.5 Pro is taking off 🚀🚀🚀



The team is sprinting, TPUs are running hot, and we want to get our most intelligent model into more people’s hands asap.



Which is why we decided to roll out Gemini 2.5 Pro (experimental) to all Gemini users, beginning today.



Try it at no… https://t.co/eqCJwwVhXJ — Google Gemini App (@GeminiApp) March 29, 2025

Доступ до Gemini 2.5 Pro спочатку був обмежений користувачами Gemini Advanced, які сплачують щомісячну передплату в розмірі 20 доларів. Тепер Google відкрив експериментальну версію для всіх користувачів Gemini, що, за словами компанії, має на меті «якнайшвидше передати найінтелектуальнішу модель в руки більшої кількості людей».

Нова модель Gemini 2.5 Pro вже доступна на сайті Gemini, а найближчими днями вона з’явиться у мобільних додатках для Android та iOS. Нещодавні оновлення додатків також покращили користувацький досвід, полегшивши вибір та запам’ятовування моделі Gemini, яку ви використовуєте. Google зазначає, що також працює над подальшим покращенням можливостей кодування.

Gemini 2.5 Pro має контекстне вікно на 1 мільйон токенів, що дозволяє обробляти великі масиви даних і зберігати минулий контекст під час тривалих розмов в одному чаті. У майбутньому планується розширити це вікно до 2 мільйонів токенів.

Нова модель здатна аналізувати інформацію, робити логічні висновки, враховувати контекст та нюанси, а також приймати обґрунтовані рішення перед тим, як надати відповідь.

Вона демонструє високі результати у математичних та наукових задачах, перевершуючи конкурентів у галузевих тестах, таких як GPQA та AIME 2025.

Модель може обробляти текст, аудіо, зображення, відео та навіть цілі репозиторії коду, що робить її універсальною для різних сфер застосування.

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Gemini 2.5 Pro демонструє високий рівень у генерації, трансформації та редагуванні коду. Вона здатна створювати складні веб-додатки або навіть відеоігри за допомогою простих запитів.

Вона займає перше місце в рейтингу LMArena за людськими уподобаннями до відповідей AI.

Модель пропонує функцію «Показати прогрес підготовки відповіді», яка дозволяє користувачам бачити процес мислення моделі під час виконання завдань.

Найбільшим мінусом моделі є те, що вона, судячи з усього, не має доступу в інтернет у реальному часі. Її знання обмежені січнем 2025 року — саме цим моментом датуються її останні навчальні дані. Тому вона не знає про те, що сталось у лютому та березні.

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