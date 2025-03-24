Gemini Live отримав функції розпізнавання відео у реальному часі — Finance.ua

Gemini Live отримав функції розпізнавання відео у реальному часі
Компанія Google почала впроваджувати нові функції штучного інтелекту в Gemini Live, які дозволять чат-боту «бачити» через камеру смартфона і відповідати на запитання.
Про це пише The Verge.
Google вперше представила ці функції майже рік тому на конференції I/O, де вони отримали назву Project Astra. Очікується, що компанія застосує цю технологію у своїх майбутніх смартокулярах.
Користувач Reddit повідомив, що функція Share screen with Live з’явилася на його телефоні Xiaomi, та опублікував відео, яке демонструє, як Gemini читає з екрана. Відомо, що нововведення доступне лише підписникам Google One AI.
Ще одна корисна функція Project Astra — розпізнавання об’єктів у реальному часі з камери смартфона. Користувачі зможуть у реальному часі задавати чат-боту питання щодо того чи іншого предмета та отримувати експертні поради.
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