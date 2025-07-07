Творець Twitter тестує месенджер, який працює без інтернету — Finance.ua
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Творець Twitter тестує месенджер, який працює без інтернету

Технології&Авто
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Творець Twitter тестує месенджер, який працює без інтернету
Творець Twitter тестує месенджер, який працює без інтернету
Генеральний директор Block та співзасновник Twitter Джек Дорсі офіційно представив бета-версію Bitchat — децентралізованого месенджера, який працює без підключення до інтернету.
Нова система використовує ячеїсту мережу Bluetooth Low Energy (BLE) для зашифрованого обміну повідомленнями.
Дорсі поділився своїми експериментами з Bluetooth Mesh, системами шифрування та моделями зберігання даних. За його словами, Bitchat нагадує IRC-чати кінця 1990-х років, але на сучасній бездротовій основі.
Bitchat працює без серверів, облікових записів, номерів телефонів і поштових адрес. Повідомлення існують лише у памʼяті пристроїв і не зберігаються у централізованій базі. Всі дані зашифровані наскрізно, а додаткову безпеку забезпечує можливість захищати кімнати паролями.
Творець Twitter тестує месенджер, який працює без інтернету
У мережі кожен пристрій виконує роль одночасно клієнта і ретранслятора, створюючи самоорганізовану мережу з дальністю до 30 метрів між пристроями. Повідомлення можуть автоматично передаватися між піринговими вузлами, охоплюючи великі відстані. Для офлайн-користувачів працює система кешування повідомлень на заданий час.
Розробники також планують додати підтримку Wi-Fi, що дозволить передавати великі обʼєми даних. Серед передбачених сценаріїв використання — мітинги, конференції, стихійні лиха або місця, де інтернет недоступний чи ненадійний.
За словами Дорсі, Bitchat демонструє можливість безпечного обміну особистими повідомленнями без централізованої інфраструктури. Раніше, у 2019 році, він уже заснував децентралізовану соцмережу Bluesky, з якої вийшов у травні 2024 року.
За матеріалами:
НВ
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