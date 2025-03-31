Google прогнозує технологічний прорив у найближчі 5 років — Finance.ua
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Google прогнозує технологічний прорив у найближчі 5 років

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Глава підрозділу Google Quantum AI Джуліан Келлі зазначив, що значний прорив у квантових технологіях може статися вже за п’ять років. Це відкриє нові можливості для обчислень, які сучасні комп’ютери не в змозі реалізувати.
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У інтерв’ю CNBC він заявив, що квантові комп’ютери зможуть розв’язувати складні задачі у фізиці та створювати нові типи даних, хоча наразі вони виконують тільки теоретичні обчислення.
Нинішній квантовий комп’ютер Google має 105 кубітів, але для розв’язання реальних задач потрібно щонайменше мільйон кубітів. Перші практичні застосування квантових систем, ймовірно, будуть у фізичному моделюванні та створенні даних для навчання ШІ. Водночас, Келлі сумнівається, що квантові технології зможуть замінити поточні моделі штучного інтелекту.
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Квантові обчислення викликають дедалі більший інтерес серед технологічних лідерів, таких як NVIDIA, Amazon і Microsoft, яка в лютому представила свій квантовий чіп Majorana.
За матеріалами:
nnews.com
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