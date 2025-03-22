Google припиняє підтримку Google Assistant — Finance.ua

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Google припиняє підтримку Google Assistant

Технології&Авто
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Google припиняє підтримку Google Assistant
Google припиняє підтримку Google Assistant
Компанія Google повідомила, що припинить підтримку застосунку Google Assistant. Замість нього просуватимуть новий штучний інтелект Gemini.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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«Коли ми запустили Google Assistant у 2016 році, технологія обробки природної мови та розпізнавання голосу відкрила більш природний спосіб отримати допомогу від Google. Майже десять років потому ми переживаємо чергову зміну платформи — цього разу генеративний штучний інтелект змінює спосіб взаємодії з технологіями», — йдеться у повідомленні.
Компанія повідомляє, що найближчими місяцями оновить ще більше користувачів мобільних пристроїв з Google Assistant до Gemini.
Пізніше цього року класичний Google Assistant більше не буде доступний на більшості мобільних пристроїв і не буде доступний для нових завантажень у магазинах мобільних додатків. Gemini також інтегрують у планшети, автомобілі, годинники та домашні гаджети.
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«Можливості Gemini виходять далеко за межі Google Асистента, і він також може надавати абсолютно новий вид допомоги. Такі функції, як Gemini Live для невимушених мультимодальних розмов і Deep Research, що перетворює Gemini на персонального наукового асистента, можливі лише завдяки штучному інтелекту — і ми тільки починаємо працювати над цим», — наголошують в Google.
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