Apple та Google гальмують розвиток мобільних браузерів: чому так — Finance.ua
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Apple та Google гальмують розвиток мобільних браузерів: чому так

Фондовий ринок
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Ринок мобільних браузерів у Великобританії «не працює благополучно для споживачів і підприємств», повідомляє британський антимонопольний орган. За його висновками, в цьому винні Apple і Google.
Згідно з дослідженням, проведеним для Управління з конкуренції та ринків (CMA), Apple проводить політику, яка ускладнює конкуренцію стороннім розробникам браузерів на iOS, створюючи перешкоди для розвитку ринку. Водночас, мобільна екосистема Google Android теж має деякі обмеження для конкурентів, хоча й меншою мірою.
Apple вимагає, щоб всі браузери на iOS працювали на власному движку WebKit, що обмежує доступ альтернативних продуктів до функцій. Браузер Safari, який є встановленим за замовчуванням, має перевагу перед іншими, що знижує обізнаність користувачів про альтернативи. Схожа ситуація з Google Chrome на Android, де він також встановлений за замовчуванням.
Дослідження показало, що фінансові виплати, які Google здійснює Apple за встановлення Chrome за умовчанням на iPhone, знижують стимули для конкуренції. У відповідь на це, CMA запропонувала правові заходи для покращення конкурентного середовища, зокрема зобов’язавши Apple дозволити стороннім розробникам використовувати альтернативні браузерні двигуни на iOS, а також вивести екран вибору браузера для користувачів під час налаштування пристроїв.
CMA також ініціювало перевірки щодо мобільних екосистем Apple та Google з метою визначити, чи мають вони стратегічний ринковий статус (SMS) згідно з новими законодавчими нормами. Це дасть можливість застосовувати суворіші антимонопольні вимоги до компаній, порушення яких може призвести до штрафів до 10% від річного обороту.
Марго Дейлі, голова експертної групи, зазначила, що результати дослідження допоможуть просувати роботу CMA в напрямку боротьби з антиконкурентними практиками.
За матеріалами:
itechua
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