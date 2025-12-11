Кабмін продовжив терміни використання «тисячі Зеленського», оформленої через «Укрпошту» Сьогодні 12:28 — Особисті фінанси

Кабмін продовжив терміни використання «тисячі Зеленського», оформленої через «Укрпошту»

Кабінет Міністрів продовжив терміни використання допомоги 1 000 грн у межах програми «Зимова підтримка». Тепер термін використання однаковий для всіх категорій учасників програми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату сформували автоматично, а також ті, хто оформлював допомогу у відділеннях, зможуть витратити кошти до кінця лютого 2026 року.

Раніше передбачалося, що отримувачі могли витратити гроші лише у грудні 2025 року або у січні 2026 року залежно від способу оформлення.

Подання заявок

Програма продовжує прийом заявок. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок Дія або письмово у відділеннях Укрпошти.

Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість — майже 13 млн — онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через Укрпошту.

Фінансування програми охопило понад 11,9 млн українців. До цієї кількості входять і виплати на дітей. На кожну дитину потрібно оформлювати окрему заявку.

Через картку Національний кешбек, яку можна оформити через Дію, українці вже витратили понад 3,4 млрд грн.

Кошти спрямували переважно на оплату комунальних послуг, придбання ліків і книг, а також на благодійність. Використати гроші з цієї картки необхідно до 30 червня 2026 року.

Найчастіше у відділеннях Укрпошти заявку оформлюють ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується Дією. Також допомогу можуть оформити українці, у яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном.

Ті, хто не може відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 — листоноша прийде додому й допоможе подати заявку. Мешканці прифронтових територій, де немає відділення поблизу, можуть скористатися мобільним відділенням. Як тільки кошти зарахують, Укрпошта надішле SMS із інформацією.

На що можна витрачати кошти

Отримувачі вже можуть витрачати гроші з програми на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари українського виробництва, зокрема на ліки та книги. Незабаром стане можливим використання коштів на продукти харчування.

