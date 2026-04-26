У Києві прискорюється інфляція: що найбільше подорожчало
У Києві вартість життя вища, аніж у середньому по Україні. Так, протягом березня споживчі ціни у столиці підвищилися на 1,8% (порівняно з лютим), тоді як по країні — на 1,7%. Від початку року ціни у Києві зросли на 4,2%, проти 3,4% по Україні.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління статистики у місті Києві.
Що найбільше подорожчало у Києві
Ціни на непродовольчі продукти у березні зросли найвідчутніше. Зокрема, найбільше здорожчали одяг та взуття — на 15,7%.
Також суттєво додали в ціні паливо та мастила (+14,6%), залізничний пасажирський транспорт (+6,6%) і автодорожній пасажирський транспорт (+5,7%).
Як змінилися ціни на продукти
Серед продуктів харчування найбільше подорожчали яйця (+8,7%), сир (+4,7%), безалкогольні напої (+4%) та соняшникова олія (+3,4%).
Водночас частина товарів подешевшала:
- цукор (-5,4%);
- макаронні вироби (-3,5%);
- хліб (-0,3%);
- овочі (-0,3%).
До цього Finance.ua зазначав, що війна на Близькому Сході прискорила інфляцію в Україні через подорожчання палива, що змусило НБУ переглянути прогнози та призупинити зниження облікової ставки.
Березневе зростання цін на пальне, спровоковане конфліктом на Близькому Сході, додало до української інфляції 0,4 в. п. Через це інфляційний тренд розвернувся раніше очікуваного — вже у березні показник прискорився до 7,9%.
