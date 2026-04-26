У Києві прискорюється інфляція: що найбільше подорожчало Вчора 10:09 — Особисті фінанси

Як змінилася вартість життя у Києві, Фото: freepik

У Києві вартість життя вища, аніж у середньому по Україні. Так, протягом березня споживчі ціни у столиці підвищилися на 1,8% (порівняно з лютим), тоді як по країні — на 1,7%. Від початку року ціни у Києві зросли на 4,2%, проти 3,4% по Україні.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління статистики у місті Києві.

Що найбільше подорожчало у Києві

Ціни на непродовольчі продукти у березні зросли найвідчутніше. Зокрема, найбільше здорожчали одяг та взуття — на 15,7%.

Також суттєво додали в ціні паливо та мастила (+14,6%), залізничний пасажирський транспорт (+6,6%) і автодорожній пасажирський транспорт (+5,7%).

Зміни споживчих цін по Києву та Україні, Інфографіка: ГУС

Як змінилися ціни на продукти

Серед продуктів харчування найбільше подорожчали яйця (+8,7%), сир (+4,7%), безалкогольні напої (+4%) та соняшникова олія (+3,4%).

Водночас частина товарів подешевшала:

цукор (-5,4%);

макаронні вироби (-3,5%);

хліб (-0,3%);

овочі (-0,3%).

Як змінились ціни на деякі товари і послуги в Києві за березень, Інфографіка: ГУС

До цього Finance.ua зазначав , що війна на Близькому Сході прискорила інфляцію в Україні через подорожчання палива, що змусило НБУ переглянути прогнози та призупинити зниження облікової ставки.

Березневе зростання цін на пальне, спровоковане конфліктом на Близькому Сході, додало до української інфляції 0,4 в. п. Через це інфляційний тренд розвернувся раніше очікуваного — вже у березні показник прискорився до 7,9%.

