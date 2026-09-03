Де студенту заробити тисячу доларів — 5 напрямів із гнучким графіком Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Студенти

Поєднати навчання з роботою та ще й заробити $1 тис. цілком можливо, однак швидкість досягнення цієї суми залежатиме від професії, кількості робочих годин і фактичного доходу. Найбільший потенціал серед вакансій із гнучким графіком зараз мають кур’єри, менеджери з продажу та офіціанти.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

На момент підготовки матеріалу Work.ua показує понад 25 тис. вакансій для студентів в Україні, з яких понад 5,2 тис. — із неповною зайнятістю. Водночас висока зарплата у вакансії не означає, що студент отримає таку суму, працюючи лише кілька годин на день. Тому нижче наведені орієнтовні діапазони саме для неповної зайнятості та вакансій, де готові працювати зі студентами.

Для розрахунку беремо офіційний курс НБУ на момент підготовки матеріалу — 44,7579 грн за долар. Тобто $1 тис. — це близько 44,8 тис. грн.

Кур’єр

Орієнтир: 20−40 тис. грн на місяць.

До $1 тис.: приблизно 1,1−2,2 місяця.

Серед масових професій кур’єрська робота зараз дає один із найвищих потенційних доходів за гнучкого графіка.

Наприклад, у вакансії «Сільпо» для кур’єра зазначена зарплата 50−70 тис. грн, неповна зайнятість і можливість працювати студентам від чотирьох годин на день. Водночас цю суму не варто сприймати як гарантований заробіток за чотири години роботи. Це потенційний місячний дохід, а кур’єру також потрібно враховувати витрати на транспорт, пальне та обслуговування.

Менеджер із продажу та call-центр

Орієнтир: 15−35 тис. грн на місяць.

До $1 тис.: приблизно 1,3−3 місяці.

У продажах дохід часто складається зі ставки та бонусів, тому заробіток може залежати від результатів роботи.

Наприклад, вакансія менеджера з продажу юридичних послуг передбачає 20−50 тис. грн, повну або неповну зайнятість і можливість працевлаштування студентів. Серед вимог — робота з CRM, комунікабельність, переговори та продаж. Є також пропозиції з нижчим стартовим рівнем. Зокрема, direct-менеджеру пропонують 5−15 тис. грн.

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Для дистанційної роботи доступні вакансії у call-центрах із зарплатою від 9 тис. грн, де також може бути повна або неповна зайнятість і можливість працювати студентам.

Перевага такого напряму — можливість збільшувати дохід залежно від результатів роботи.

Офіціант

Орієнтир: 20−35 тис. грн на місяць плюс чайові.

До $1 тис.: приблизно 1,3−2,2 місяця.

Робота офіціантом може бути зручною для студентів завдяки змінному графіку. Можна працювати кілька днів на тиждень або брати вечірні зміни.

В актуальних вакансіях для студентів є широкий діапазон зарплат. Наприклад, у Києві можна знайти пропозиції із зарплатою 20−50 тис. грн. Окремо вказуються чайові, які в деяких вакансіях у середньому становлять близько 2−2,5 тис. грн за день.

Водночас є й значно скромніші пропозиції. Наприклад, одна з вакансій передбачає неповну зайнятість, гнучкий графік для студентів та оплату 8−10 тис. грн.

Тому для оцінки потенційного доходу важливо враховувати не лише зарплату за місяць, а й оплату за зміну, чайові та кількість змін.

Бариста

Орієнтир: 18−30 тис. грн на місяць.

До $1 тис.: приблизно 1,5−2,5 місяця.

Work.ua показує сотні вакансій бариста в Києві. Серед пропозицій для студентів є зарплати від 18−20 тис. грн до понад 40 тис. грн.

Однак частина таких пропозицій передбачає повну зайнятість, тому верхню межу не можна безпосередньо переносити на студентський графік.

Продавець-консультант

Орієнтир: 20−30 тис. грн на місяць.

До $1 тис.: приблизно 1,5−2,2 місяця.

Роздрібна торгівля залишається одним із доступних варіантів для першої роботи студента.

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На Work.ua є сотні вакансій продавців-консультантів, у яких роботодавці готові брати студентів. Серед них — пропозиції Megasport із зарплатою 25−30 тис. грн та «Алло» із зарплатою 25−45 тис. грн, можливістю неповної зайнятості та працевлаштуванням кандидатів без досвіду.

Як і в інших категоріях, верхня межа зарплати може стосуватися повної зайнятості або включати бонуси.

Детальніше про те, як швидше заробити 1 тис. доларів і не втратити навчальний рік — читайте у статті за посиланням.

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