За 5% податку в заставу майно всієї родини (деталі законопроєкту пояснює експерт) Сьогодні 21:35 — Особисті фінанси

За 5% податку в заставу майно всієї родини (деталі законопроєкту пояснює експерт)

ВР зареєструвала законопроєкт № 15449, який пропонує запровадити добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств.

Про що йдеться

Йдеться про можливість сплачувати 5% податку замість стандартних 18% ПДФО та працювати без оформлення ФОП у межах встановленого ліміту доходу. Про це пише податковий юрист Вадим Оксентюк.

Але документі є низка умов, які можуть створити для родин суттєві ризики.

28 липня в Раді зареєстрували законопроєкт № 15449 — «добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств».

«Медіа переказали одне: 5% замість 18%, працюй без ФОП, ліміт близько 7 мільйонів на рік. Звучить чудово. Я відкрив сам текст. Розповідаю, що там ще є», — пише юрист.

1. Борг одного — майно всіх

Пункт 87.15: якщо виник податковий борг у межах діяльності домогосподарства, джерелом погашення є майно всіх його членів.

«Пункт 88.4 йде далі: спершу в заставу передається майно, яке використовувалось у діяльності. А якщо його не вистачить — „інше майно членів домогосподарства“.Т обто дружина пече торти, щось пішло не так з податками — і в заставу може піти майно чоловіка, який до тортів стосунку не мав» — зазначає він.

2. Декларація майнового стану всієї родини

Стаття 179.9: декларація домогосподарства має містити відомості про членів, їх доходи, майновий стан та фінаснові зобов"язання. Приблизно те, що подають держслужбовці — тільки за пільгову ставку.

3. Немає ЄСВ — немає стажу

«У законопроєкті ЄСВ не згадується. Жодного разу. Для когось це економія — мінус кілька тисяч на місяць порівняно з ФОП. Але страховий стаж за ці роки не нараховується, і на пенсію вони не підуть. ФОП платить ЄСВ і має стаж. Домогосподарство не платить і не має», — пише Вадим Оксентюк.

4. Знижка, яку з’їдає збір

Механізм справді передбачає повернення: якщо в родині багато утриманців і мало доходу, розрахунок дає від’ємне значення — це податкова знижка.

Але пункт 178−2.6 каже: знижка спершу зараховується в рахунок військового збору, і поверненню підлягає лише різниця між нею і збором.

А збір, за підпунктом 1.2−1 пункту 16−1 підрозділу 10, рахується з повної суми доходу — без урахування неоподатковуваної частини. Тобто пільга діє на ПДФО, а збір бере своє з усього. Вигода лишається, але вона помітно менша, ніж звучить у новинах.

5. Пенсія в родині зменшує пільгу

Неоподатковувана частина — це сума прожиткових мінімумів на кожного члена мінус отримані державні допомоги, компенсації та пенсії. Є в домогосподарстві пенсіонер — його пенсія зменшує пільгу. Чим більше держава вже дала, тим менше поверне.

6. Умови, які відсіють багатьох— мінімум двоє людей, самотній фрилансер не підходить— спільна податкова адреса і спільне господарство — жодних найманих працівників— тільки нeліцензовані види діяльності — усі члени переходять на листування через електронний кабінет— одна особа може бути членом лише одного домогосподарства.

Важливе уточнення про товари: обмеження «власного виробництва» стосується тільки товарів.

Роботи й послуги — ремонт, репетиторство, прибирання, дизайн — без такого застереження. Перепродаж чужого товару не підходить, послуги підходять.

Держслужбовці членами бути можуть — вони лише не можуть вести економічну діяльність у складі домогосподарства чи бути уповноваженою особою. При цьому їхній прожитковий мінімум у розрахунку враховується, тобто збільшує пільгу решті родини. Про цифри. Ліміт — 834 мінімальні зарплати.

За мінімалкою 2026 це 7 211 598 грн, але рахуватиметься від мінімалки на 1 січня 2027, якої ще ніхто не знає. Тому «7 мільйонів» — орієнтир, не константа .І ще: у загальний дохід домогосподарства входить не тільки заробіток від діяльності, а й зарплата членів родини. Вона не є доходом від економічної діяльності, але бере участь у розрахунку.

«Це законопроєкт. Двох читань не було, він у комітеті. Чинність — не раніше 1 січня 2027. Причому вирішувати можна буде не поспішаючи: для 2027 року заяву дозволять подати аж до 1 липня 2027, а не до 1 грудня, як буде в загальному правилі. Тобто зараз робити нічого не треба. Треба просто знати, що «5% замість 18%» — це половина речення. Друга половина написана в пунктах 87.15 і 88.4.

А ви б погодились — 5% в обмін на заставу родинного майна, декларацію про майновий стан і відсутність стажу?" - запитує експерт.

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