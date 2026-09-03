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Тарифи на таксі під час тривог можуть обмежити: що кажуть в Uklon

Особисті фінанси
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Сервіс працює за системою динамічного ціноутворення
Сервіс працює за системою динамічного ціноутворення
Київ уже сьомий день живе в умовах постійних атак дронами. Через це влада обговорює можливу зміну режиму роботи закладів і транспорту, зокрема поділ повітряних тривог на «жовті» та «червоні», а також обмеження тарифів на таксі.
Про це пише РБК-Україна.
Остаточних рішень щодо того, як працюватиме столиця під час тривалих атак, наразі не ухвалено.

Ситуація в Києві

На фоні постійних атак влада готує план щодо режиму роботи закладів у Києві.
Під час повітряної тривоги метро в Києві курсує лише підземними станціями. Через це кияни не можуть дістатися з лівого берега на правий і навпаки.
Цього тижня на засіданні фракції «Слуга народу» за участі премʼєра Сергія Корецького розглядався варіант розділити види тривог: жовта — дронова атака, червона — ракетна небезпека.
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У жовтому режимі бізнес сам ухвалює рішення щодо робота, а в червоному режимі — все закривається.
Як повідомляла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, також пропонувалося обмежити тарифи таксі під час тривог. Влада Києва також пропонує дозволити рух метро зеленою гілкою.
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Що в Uklon думають про обмеження тарифів під час тривог

Остаточне рішення щодо нового режиму роботи Києва ще не ухвалене.
Що стосується тарифів на таксі, в Uklon зазначають, що система коригує вартість поїздок, якщо в конкретному мікрорайоні в години пік або під час негоди кількість замовлень значно перевищує кількість вільних водіїв поблизу. Це необхідно для того, щоб мотивувати водіїв виконувати замовлення.
На вартість поїздки можуть впливати час доби, погодні умови, ситуація з громадським транспортом, дорожні роботи, збої або пікові навантаження, зокрема після тимчасового припинення роботи метро, а також обстріли, проблеми зі зв’язком і комендантська година.
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У Uklon заявляють, що сервіс працює за системою динамічного ціноутворення, за якої вартість поїздки формується залежно від балансу попиту та пропозиції.
У компанії зазначають, що під час повітряних тривог, коли зупиняється або обмежується рух громадського транспорту, перекриваються мости, попит на поїздки стрімко зростає. Водночас кількість водіїв зменшується через безпекові ризики, некоректну роботу GPS чи інші чинники.
«Задача сервісу — запропонувати таку вартість поїздки, яку готовий буде заплатити користувач та на яку погодиться водій-партнер. Якщо штучно обмежити ціноутворення, існує високий ризик, що водії просто відмовлятимуться від замовлень. Як наслідок, ринок райдхайлінгу під час тривог фактично зупиниться, і викликати авто буде дуже складно або фактично неможливо», — заявили в Uklon.
У компанії зазначають, що під час транспортних колапсів динамічне ціноутворення стає особливо необхідним інструментом підтримки роботи сервісу, забезпечуючи можливість дістатись додому тоді, коли інші варіанти недоступні.
За матеріалами:
РБК-Україна
Київ
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