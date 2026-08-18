Виконавчий збір: хто і скільки має платити за примусове виконання рішення Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Виконавчий збір: хто і скільки має платити за примусове виконання рішення

Судове рішення саме по собі ще не означає, що порушене право буде поновлено. Якщо боржник не виконує рішення добровільно, виданий на його підставі виконавчий документ стягувач може подати на примусове виконання.

Якщо такий документ передано до органу державної виконавчої служби, законом передбачена сплата виконавчого збору. Із посиланням на Міністерство юстиції розповідаємо, що це за платіж, хто його сплачує та як визначається його розмір.

Що таке виконавчий збір

Виконавчий збір — це обов’язковий платіж, який справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби та надходить до державного бюджету.

Водночас варто розрізняти виконання рішень державними та приватними виконавцями. Якщо виконавчий документ перебуває на виконанні у приватного виконавця, виконавчий збір не стягується. За вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода.

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Розмір виконавчого збору залежить від характеру рішення — майнового чи немайнового.

За рішеннями майнового характеру державний виконавець стягує виконавчий збір у розмірі 10% суми, яка підлягає примусовому стягненню або поверненню, чи вартості майна боржника, яке має бути передане стягувачу за виконавчим документом. Також 10% становить збір у випадку заборгованості зі сплати аліментів.

Наприклад, суд зобов’язав боржника сплатити 120 000 грн. Якщо рішення виконуватимуть органи державної виконавчої служби, виконавчий збір становитиме 12 000 грн.

Якщо рішення має немайновий характер, тобто не стосується стягнення коштів або передачі майна, наприклад зобов’язує вчинити певні дії, виконавчий збір встановлюється у фіксованому розмірі:

2 мінімальні заробітні плати — якщо боржник є фізичною особою;

4 мінімальні заробітні плати — якщо боржник є юридичною особою.

Державний виконавець виносить постанову про стягнення виконавчого збору одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження. Виняток становлять виконавчі документи про стягнення аліментів.

Чи є випадки, коли виконавчий збір не справляється

Так. Закон України «Про виконавче провадження» визначає випадки, коли виконавчий збір не стягується.

Зокрема, його не стягують під час виконання рішень Європейського суду з прав людини, за виконавчими документами про конфіскацію майна, а також в інших випадках, передбачених статтею 27 Закону України «Про виконавче провадження».

Підсумовуючи, у Мін’юсті наголосили, що виконавчий збір — це обов’язковий платіж за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Тому якщо боржник має можливість виконати рішення добровільно, варто зробити це до відкриття виконавчого провадження. Це дозволить уникнути додаткових витрат, пов’язаних із примусовим виконанням.

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