Чому українці можуть втратити пенсію після переїзду за кордон Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Чому українці можуть втратити пенсію після переїзду за кордон

Війна змінила трудову географію: мільйони українців опинилися в країнах ЄС. Але український страховий стаж сам по собі не гарантує, що пенсіонер зможе отримувати пенсію після переїзду за кордон.

В окремих випадках Пенсійний фонд може відмовити у призначенні чи перерахунку виплат або припинити вже призначену пенсію.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна юристка АО «Віннер Партнерс» Марина Камілова.

Думка експертки

За її словами, важливо розрізняти відмову у призначенні або перерахунку пенсії та припинення вже призначених виплат. Підставами для відмови у виплаті пенсії за кордоном можуть бути відсутність міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною проживання, недотримання умов відповідної угоди, непідтверджений страховий стаж або неналежний статус перебування особи.

Якщо з країною проживання немає відповідної угоди або вона передбачає пропорційний принцип виплати, пенсія, за загальним правилом, може припинятися або виплачуватися лише в частині, що відповідає страховому стажу, набутому в Україні.

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Як зазначила юристка, якщо пенсію вже призначено, підставою для припинення виплат може стати виїзд пенсіонера на постійне проживання до країни, з якою Україна не має відповідного договору. Ще однією причиною може бути непроходження обов’язкової щорічної фізичної ідентифікації.

«Якщо договір передбачає виплату пенсії за принципом територіальності, виплату здійснює держава проживання, а виплата з боку України припиняється з моменту набуття нового статусу», — пояснила Камілова.

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Проблеми також можуть виникнути, якщо пенсіонер вчасно не повідомив Пенсійний фонд про зміну місця проживання чи статусу, не подав необхідні підтверджуючі документи, надав недостовірні відомості про страховий стаж або заробіток чи не пройшов ідентифікацію.

Таким чином, сам факт наявності страхового стажу в Україні не означає, що пенсіонер автоматично отримуватиме українську пенсію за кордоном. Це залежить від умов міжнародного договору з конкретною державою та дотримання встановленого порядку.

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Перед переїздом юристка радить заздалегідь з’ясувати, які саме правила діють у країні майбутнього проживання, ознайомитися з повним текстом відповідної двосторонньої угоди та отримати офіційні роз’яснення Пенсійного фонду. Це дозволить визначити, чи зберігатиметься українська пенсія, у якому розмірі та за яких умов виплати можуть бути припинені.

Раніше ми писали про пенсії в ЄС : які країни пропонують найвигідніші умови для українців.

Редакція Finance.ua проаналізувала, які ж пенсії гарантують європейські країни, де виходити на пенсію найвигідніше за співвідношенням доходів і витрат, та як зарахувати роки праці в Україні та ЄС.

Європейські країни давно відійшли від виключно солідарної системи, коли виплати нинішнім пенсіонерам покриваються внесками покоління, яке працює. Більшість держав застосовують трирівневу модель:

Солідарний (державний) рівень: обов’язкові внески з зарплати (наприклад, ZUS у Польщі чи Deutsche Rentenversicherung у Німеччині). Забезпечує базовий дохід. Обов’язковий накопичувальний рівень: частина внесків спрямовується на індивідуальні рахунки в приватні або напівдержавні пенсійні фонди, де кошти інвестуються в цінні папери. Добровільне пенсійне накопичення: приватні пенсійні плани, які часто співфінансуються роботодавцями (наприклад, корпоративні пенсії) або стимулюються державою через податкові пільги.

Розмір підсумкової виплати залежить від трьох головних факторів: тривалості страхового стажу, розміру офіційної зарплати протягом трудового життя та віку виходу на пенсію.

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