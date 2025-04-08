Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ — Finance.ua
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Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ

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Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) — Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Робимо ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою. Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ — Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це перезапуск угоди 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю», — написав Шмигаль.
За його словами, новий документ включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності, а також додано нові глави:
  • електронна комерція,
  • підтримка малого та середнього бізнесу,
  • торгівля й сталий розвиток.
Серед іншого, угода також включає сучасні правила походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.
«Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дасть змогу зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки», — додав Шмигаль.
За матеріалами:
Finance.ua
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