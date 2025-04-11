ЄС і Китай обговорили зниження цін на електромобілі з КНР — Finance.ua

ЄС і Китай обговорили зниження цін на електромобілі з КНР Сьогодні 22:40 — Світ

ЄС і Китай обговорили зниження цін на електромобілі з КНР

Європейський Союз та Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість тарифів, які ЄС ввів на електрокари торік.

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Сторони погодилися розглянути запровадження мінімальних цін.

Читайте також Продажі китайських електромобілів у Європі впали до мінімуму за два роки

Раніше Шефчович зазначав, що будь-які мінімальні ціни мають бути такими ж ефективними та підконтрольними, як і тарифи ЄС.

У жовтні 2024 року Євросоюз підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3%, але тепер Брюссель і Пекін висунули ідею скасувати їх через зобов’язання Китаю підвищити мінімальні ціни на авто.

Поточні ставки європейських тарифів складають:

17% для BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC.

Усе це на додачу до стандартного імпортного мита ЄС на авто в розмірі 10%.

Читайте також BYD представила революційну систему зарядки електромобілів: 470 км за 5 хвилин

Єврокомісія вже заявила, що готова продовжити переговори з Китаєм щодо альтернативи тарифам.

Переговори про потенційний компроміс у тарифах між Європою та Китаєм відбуваються на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав торгівельну війну з низкою найближчих партнерів Америки, зокрема з ЄС і Китаєм.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.