ЄС і Китай обговорили зниження цін на електромобілі з КНР — Finance.ua

ЄС і Китай обговорили зниження цін на електромобілі з КНР
Європейський Союз та Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість тарифів, які ЄС ввів на електрокари торік.
Про це повідомляє Reuters.
Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Сторони погодилися розглянути запровадження мінімальних цін.
Раніше Шефчович зазначав, що будь-які мінімальні ціни мають бути такими ж ефективними та підконтрольними, як і тарифи ЄС.
У жовтні 2024 року Євросоюз підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3%, але тепер Брюссель і Пекін висунули ідею скасувати їх через зобов’язання Китаю підвищити мінімальні ціни на авто.
Поточні ставки європейських тарифів складають:
- 17% для BYD;
- 18,8% для Geely;
- 35,3% для SAIC.
Усе це на додачу до стандартного імпортного мита ЄС на авто в розмірі 10%.
Єврокомісія вже заявила, що готова продовжити переговори з Китаєм щодо альтернативи тарифам.
Переговори про потенційний компроміс у тарифах між Європою та Китаєм відбуваються на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав торгівельну війну з низкою найближчих партнерів Америки, зокрема з ЄС і Китаєм.
Поділитися новиною