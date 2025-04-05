Продажі китайських електромобілів у Європі впали до мінімуму за два роки — Finance.ua

Продажі китайських електромобілів у Європі впали до мінімуму за два роки Сьогодні 22:06 — Технології&Авто

Продажі китайських електромобілів у Європі впали до мінімуму за два роки, Фото: freepik

Частка китайських електромобілів у Європі впала до 6,9% у лютому — це найнижчий показник за останні два роки. У січні вона становила 7,8%.

Про це повідомила дослідницька компанія Dataforce, пише Bloomberg.

Причини падіння

Причиною такого спаду стали нові імпортні мита ЄС, які для деяких китайських брендів доходять до 45%. Це зупинило багаторічне зростання китайського автопрому в Європі.

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Водночас ринок електромобілів у регіоні виріс на 26% завдяки стимулам для автовиробників і появі нових моделей від Volkswagen, Renault і Kia.

Аналітик Dataforce Джуліан Літцінгер пояснив, що китайські бренди не змогли скористатися слабкістю Tesla, яка втратила частину попиту через політичні висловлювання Ілона Маска.

Попри загальне падіння, компанія BYD змогла майже подвоїти реєстрації електромобілів у Європі, Великобританії та країнах ЄАВТ — до 4 436 машин.

Це стало можливим завдяки широкому модельному ряду та активному виходу в обидва сегменти — масовий та преміум.

BYD також випередила Tesla на кількох ринках, зокрема в Німеччині та Італії.

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