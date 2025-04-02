Toyota не встигає за попитом на гібриди власного виробництва — Finance.ua

Toyota не встигає за попитом на гібриди власного виробництва 02.04.2025, 02:14 — Технології&Авто

Toyota не встигає за попитом на гібриди власного виробництва

Клієнти очікують на свої автомобілі від двох до дев’яти місяців. В найбільшому дефіциті — моделі Yaris Cross та RAV4.

Гібридні автомобілі японської Toyota опинились в дефіциті, бо компанія не встигає за неймовірним попитом на авто, повідомляє Reuters

Toyota має нестачу гібридних моделей у всіх ключових регіонах, зокрема в США, Європі, Японії та Китаї. В США майже всі гібридні моделі були розпродані приблизно в середині лютого, а покупцям в Європі нових гібридів доводиться очікувати в середньому від 60 до 70 днів, що вдвічі довше, ніж у 2020 році. За даними Toyota, до автомобілів з найбільшим попитом і найменшою пропозицією в Європі належать гібридний Yaris Cross і плагін-гібрид RAV4.

У Японії черга на гібриди сягає 2−5 місяців, а в Індії, де Toyota активно нарощує виробництво, клієнти чекають від двох до дев’яти місяців. При цьому окремі клієнти в Індії повідомляють про затримки більше ніж на два роки ще з 2023 року.

Затримки у виробництві пов’язані з обмеженими поставками компонентів, які використовуються в гібридних силових установках. Вони в основному виробляються в Японії і відправляються за кордон, де і збираються автомобілі. Найбільш дефіцитними виявились магніти для електродвигунів, через проблеми постачання Aisin Corp, та інвертори — їх виробник, Denso, також стикається з дефіцитом постачань на рівні другорядних постачальників.

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Toyota визнає, що попит на її гібриди значно зріс у всіх регіонах, і компанія докладає всіх зусиль, щоб поліпшити ситуацію. Зокрема, в Індії виробник вже розширив виробництво на 32 000 авто на рік і планує збільшити ще на 100 000, а в США компанія інвестувала $14 млрд у виробництво батарей, щоб забезпечити зростаючий попит на гібриди.

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