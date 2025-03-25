Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться

Технології&Авто
9
Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться
Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться
Toyota розкрила деталі про оновлений Land Cruiser 300 2025 року. Першою країною, де з’явиться ця модель, стане Австралія — позашляховик надійде на місцевий ринок у другому кварталі.
Читайте також
Найпомітнішою зміною є нова цифрова приладова панель: у топових комплектаціях встановлять екран з діагоналлю 12,3 дюйма, а в базових — 7 дюймів. Мультимедійна система також зазнала модернізації і тепер підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto.
Читайте також
Оновлення торкнулось і функціональності: позашляховик отримав нове програмне забезпечення з можливістю оновлень «по повітрю».
У керуванні клімат-контролем Toyota повернула фізичні кнопки, залишивши для мультимедійної системи лише регулятор гучності та кнопку увімкнення. Програвач CD/DVD прибрали, замінивши його портом HDMI для підключення зовнішніх пристроїв.
Читайте також
Серед інших нововведень — вдосконалені системи допомоги водієві, включаючи допомогу при паркуванні та екстрене гальмування, а також електропривід рульового керування в базовій версії GX. Додано вентиляцію центральної консолі та функцію попередження про небезпеку при відкритті дверей.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems