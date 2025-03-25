Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться — Finance.ua

Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Toyota зробила ставку на практичність у новому Land Cruiser 300: що зміниться

Toyota розкрила деталі про оновлений Land Cruiser 300 2025 року. Першою країною, де з’явиться ця модель, стане Австралія — позашляховик надійде на місцевий ринок у другому кварталі.

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Найпомітнішою зміною є нова цифрова приладова панель: у топових комплектаціях встановлять екран з діагоналлю 12,3 дюйма, а в базових — 7 дюймів. Мультимедійна система також зазнала модернізації і тепер підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto.

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Оновлення торкнулось і функціональності: позашляховик отримав нове програмне забезпечення з можливістю оновлень «по повітрю».

У керуванні клімат-контролем Toyota повернула фізичні кнопки, залишивши для мультимедійної системи лише регулятор гучності та кнопку увімкнення. Програвач CD/DVD прибрали, замінивши його портом HDMI для підключення зовнішніх пристроїв.

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Серед інших нововведень — вдосконалені системи допомоги водієві, включаючи допомогу при паркуванні та екстрене гальмування, а також електропривід рульового керування в базовій версії GX. Додано вентиляцію центральної консолі та функцію попередження про небезпеку при відкритті дверей.

Ampercar За матеріалами:

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