Новий кросовер Toyota Urban Cruiser дебютував офіційно (фото) — Finance.ua

Новий кросовер Toyota Urban Cruiser дебютував офіційно (фото) Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Новий кросовер Toyota Urban Cruiser дебютував офіційно (фото)

Toyota представила новий електричний кросовер Urban Cruiser з запасом ходу до 400 км і потужністю 184 к.с.

Минуло кілька місяців, як Toyota оприлюднила перші зображення та деталі щодо нового електричного кросовера Urban Cruiser. Новинка має стати електричною альтернативою популярному Toyota Yaris Cross із сегменту B-SUV та розширити електричну лінійку бренду.

На форумі Kenshiki Forum 2025 компанія Toyota оприлюднила нові ключові аспекти своєї стратегії електрифікації на найближчі роки, а також своє бачення мобільності майбутнього. На події були представлені нові моделі, які незабаром надійдуть до автосалонів. Зокрема, дебютували новий електричний кросовер Toyota C-HR+ та оновлений Toyota bZ4X. До них також приєднався Urban Cruiser.

На презентації були оголошені нові актуальні деталі стосовно комплектацій та часу надходження до європейських дилерів.

Дизайн

Завдяки тісній співпраці Toyota із Suzuki новий Urban Cruiser стане моделлю початкового рівня в лінійці електромобілів Toyota.

Кросовер має сучасний вигляд, який бренд описує як Urban Tech. Передня частина відрізняється дизайном «молота»: фари разом з решіткою радіатора мають характерний світловий відтінок.

Вид збоку розкриває типові риси кросовера, який може бути оснащений 18 або 19-дюймовими колесами (залежно від комплектації). Ззаду можна побачити горизонтально розташовані задні ліхтарі, злегка обволікаючі та з’єднані окантовкою.

Toyota запропонує численні варіанти кольору кузова, включаючи двоколірну конфігурацію з чорним контрастним дахом.

Інтер’єр

Всередині нового Urban Cruiser надається традиційна атмосфера, типова для автомобілів Toyota. Передня панель поєднує 10,25-дюймову цифрову панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний екран.

Мультимедійна система сумісна з Android Auto і Apple CarPlay. Крім того, він надає доступ до цілого ряду цифрових онлайн-сервісів. Система може управляти 360-градусною камерою, звуковою системою JBL, розсувним люком, 12-кольоровою системою внутрішнього освітлення та сидінням водія з електроприводом.

До переліку систем допомоги входять адаптивний круїз-контроль і обмежувач швидкості, система попередження зіткнень, попередження про виїзд зі смуги руху, допоміжна система підтримки смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Під капотом

Новий Urban Cruiser на старті продажів отримає три варіанти двигунів.

Базова версія отримає двигун, що складається з акумулятора LFP ємністю 49 кВт-год і двигуна потужністю 106 кВт (144 к.с.). Він має передній привід, і декларований запас ходу WLTP становить приблизно 300 кілометрів.

Середня комплектація пропонується з акумулятором LFP на 61 кВт-год і двигуном на 128 кВт (174 к.с.). Він також має передній привід і може проїхати до 400 км на одному заряді.

Топова повнопривідна версія має батарею LFP ємністю 61 кВт-год і два двигуни (по одному на вісь), що виробляють загальну потужність 135 кВт (184 к.с.). Цей варіант може проїхати до 350 км за циклом WLTP і має систему допомоги при спуску та режим руху Trail.

Старт продажів та ціна

Toyota підтвердила, що новий Urban Cruiser з’явиться у Європі цієї осені. Компанія аналізує різні маркетингові дані для того, щоб обрати ринки, на яких продаватиметься новинка. Ціна також поки не оголошені.

motorcar За матеріалами:

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