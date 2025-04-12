У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay — Finance.ua

У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay Сьогодні 22:14 — Світ

У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає до платіжної революції, яка покладе край залежності Європи від американських і китайських платформ, таких, як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay.

Вона вважає, що настав час запровадити європейський контроль за фінансовою інфраструктурою.

Лагард назвала це «маршем до незалежності», наголосивши, що Європа має побудувати власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету.

Повністю уніфікований ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції — з потенційною доданою вартістю до 3 трлн євро щорічно.

Залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів є очевидною, наголосила глава центробанку.

«Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що є європейська пропозиція», — зазначила вона.

Мета відходу від зазначених платіжних систем

Її коментарі з’явилися на тлі посиленої уваги до Союзу ринків капіталу (CMU) — давньої ініціативи ЄС, спрямованої на створення єдиного ринку капіталу в країнах-членах.

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Мета полягає в тому, щоб поліпшити потік інвестицій і заощаджень по всьому блоку, надаючи підприємствам кращий доступ до фінансування, а громадянам — ефективніші інструменти заощаджень.

Лагард пов’язала прогрес у створенні CMU з ширшою економічною інтеграцією, заявивши, що це може послабити тиск на монетарну політику й закласти основу для майбутнього фіскального союзу.

Найбільші банки Євросоюзу роками створювали нову систему оплати, яка дасть змогу клієнтам відмовитися від карток Visa й Mastercard. Йдеться про проєкт Wero, який поширюється на більшу частину Західної Європи.

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Поки що, на думку експертів, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається із серйозними викликами.

Для творення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції, вважають вони.

Крім того, переконання банків і споживачів підтримати нову систему може зайняти багато часу. А оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання й нагляд, це також вимагатиме багатьох бюрократичних зусиль.

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