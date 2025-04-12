У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay — Finance.ua

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У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay

Світ
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У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay
У ЄС хочуть відмовитися від Visa, Mastercard, PayPal та Alipay
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає до платіжної революції, яка покладе край залежності Європи від американських і китайських платформ, таких, як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay.
Вона вважає, що настав час запровадити європейський контроль за фінансовою інфраструктурою.
Лагард назвала це «маршем до незалежності», наголосивши, що Європа має побудувати власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету.
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Повністю уніфікований ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції — з потенційною доданою вартістю до 3 трлн євро щорічно.
Залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів є очевидною, наголосила глава центробанку.
«Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що є європейська пропозиція», — зазначила вона.

Мета відходу від зазначених платіжних систем

Її коментарі з’явилися на тлі посиленої уваги до Союзу ринків капіталу (CMU) — давньої ініціативи ЄС, спрямованої на створення єдиного ринку капіталу в країнах-членах.
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Мета полягає в тому, щоб поліпшити потік інвестицій і заощаджень по всьому блоку, надаючи підприємствам кращий доступ до фінансування, а громадянам — ефективніші інструменти заощаджень.
Лагард пов’язала прогрес у створенні CMU з ширшою економічною інтеграцією, заявивши, що це може послабити тиск на монетарну політику й закласти основу для майбутнього фіскального союзу.
Найбільші банки Євросоюзу роками створювали нову систему оплати, яка дасть змогу клієнтам відмовитися від карток Visa й Mastercard. Йдеться про проєкт Wero, який поширюється на більшу частину Західної Європи.
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Поки що, на думку експертів, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається із серйозними викликами.
Для творення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції, вважають вони.
Крім того, переконання банків і споживачів підтримати нову систему може зайняти багато часу. А оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання й нагляд, це також вимагатиме багатьох бюрократичних зусиль.
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