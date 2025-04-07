Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ — Finance.ua

Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини № 4283-IX.
Відповідна позначка з’явилася на картці закону на сайті Верховної Ради.
Документом передбачається, що строк для перегляду судових рішень за виключними обставинами можна поновити, якщо Європейський суд з прав людини ухвалив рішення після 10-річного терміну.
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Відзначається, що реалізація закону матиме наслідком дотримання гарантованого частиною четвертою статті 55 Конституції України права особи на перегляд судових рішень за виключними обставинами у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, Зеленський також підписав Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» (законопроєкт № 12089). Цей закон — одна з ключових ініціатив, на якій наполягала Рада з підтримки бізнесу.
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