Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ — Finance.ua

Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини № 4283-IX

Відповідна позначка з’явилася на картці закону на сайті Верховної Ради.

Документом передбачається, що строк для перегляду судових рішень за виключними обставинами можна поновити, якщо Європейський суд з прав людини ухвалив рішення після 10-річного терміну.

Читайте також Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ

Відзначається, що реалізація закону матиме наслідком дотримання гарантованого частиною четвертою статті 55 Конституції України права особи на перегляд судових рішень за виключними обставинами у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Зеленський також підписав Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» (законопроєкт № 12089). Цей закон — одна з ключових ініціатив, на якій наполягала Рада з підтримки бізнесу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.