Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ

Казна та Політика
39
Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ
Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії росії проти України. Документ повернули до Верховної Ради з підписом глави держави 25 березня.
Про це пише Новини.Live.
Автором закону № 11122 є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Метою прийняття акта є врегулювання питання сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України», — йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також: Історичне підвищення податків: головне про нові зміни

Нормативно-правовим актом вносяться зміни до таких законів:
  • «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
  • «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Очікується, що прийняття закону дасть можливість включити періоди перебування українців у полоні до страхового стажу та забезпечити належний соціальний захист таких осіб.
Закон передбачає, що сплата ЄСВ за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, здійснюватиметься коштом державного бюджету, у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Читайте також: Що змінюється для ФОП у 2025 році

Страхувальником осіб, які перебували або перебувають у полоні, виступатиме Національна соціальна сервісна служба України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.
Крім того, за бажанням застрахованої особи при призначенні пенсії виключатимуть періоди позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також шість місяців після звільнення, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсійних виплат.
Відомості про осіб, за яких сплату ЄСВ здійснюватиме держава, подаватимуть центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems