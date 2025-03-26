Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ — Finance.ua

Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Зеленський підписав новий закон щодо ЄСВ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії росії проти України. Документ повернули до Верховної Ради з підписом глави держави 25 березня.

Про це пише Новини.Live.

«Метою прийняття акта є врегулювання питання сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України», — йдеться у пояснювальній записці.

Нормативно-правовим актом вносяться зміни до таких законів:

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Очікується, що прийняття закону дасть можливість включити періоди перебування українців у полоні до страхового стажу та забезпечити належний соціальний захист таких осіб.

Закон передбачає, що сплата ЄСВ за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, здійснюватиметься коштом державного бюджету, у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

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Страхувальником осіб, які перебували або перебувають у полоні, виступатиме Національна соціальна сервісна служба України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.

Крім того, за бажанням застрахованої особи при призначенні пенсії виключатимуть періоди позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також шість місяців після звільнення, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсійних виплат.

Відомості про осіб, за яких сплату ЄСВ здійснюватиме держава, подаватимуть центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.

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