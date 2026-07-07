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Хто заробляє сотні мільярдів — рейтинг найприбутковіших компаній світу

Фондовий ринок
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Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA
Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA
Найприбутковіші компанії світу заробляють сотні мільярдів доларів на рік. Новий рейтинг Forbes Global 2000 показав, які корпорації отримали найбільші прибутки у 2026 році та які країни сьогодні домінують у світовому бізнесі.

США залишаються світовим лідером за прибутками компаній

Згідно з рейтингом Forbes Global 2000, із 30 найприбутковіших компаній світу 16 базуються у США. До першої десятки увійшли вісім американських компаній, а перші чотири місця посіли технологічні корпорації із Західного узбережжя США.
Лідером за розміром прибутку стала Alphabet — материнська компанія Google, яка заробила 160 млрд доларів за останні 12 місяців. Далі розташувалися Microsoft із прибутком 125 млрд доларів, Apple — 123 млрд доларів і NVIDIA — 120 млрд доларів.
Хто заробляє сотні мільярдів — рейтинг найприбутковіших компаній світу
До рейтингу також увійшли Amazon із прибутком 91 млрд доларів, Berkshire Hathaway — 72 млрд доларів, JPMorgan Chase — 59 млрд доларів та Walmart — 22 млрд доларів.

Азія залишається головним конкурентом США

Серед неамериканських компаній найкращі результати демонструють корпорації з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Саудівської Аравії.
Китай представлений державними банками ICBC (51 млрд доларів прибутку) і Bank of China (35 млрд доларів), а також компаніями Tencent (33 млрд доларів) і PetroChina (22 млрд доларів).
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До рейтингу також увійшли тайванська TSMC із прибутком 62 млрд доларів, південнокорейські Samsung (58 млрд доларів) і SK Hynix (53 млрд доларів), японські SoftBank (33 млрд доларів) і Toyota (26 млрд доларів).
Окремо виділяється Saudi Aramco. Саудівська нафтова компанія стала єдиною неамериканською корпорацією у першій п’ятірці рейтингу, заробивши 99 млрд доларів за останній фінансовий рік. Водночас її прибуток скоротився порівняно з попередніми роками через зниження цін на нафту та нестабільність на Близькому Сході.
Раніше ми повідомляли, що гроші завжди течуть туди, де є перспективи. Прямі іноземні інвестиції — це найкращий індикатор того, де світові корпорації будують нові заводи, розширюють потужності та роблять довгострокові ставки на зростання. ТОП-100 країн для інвестицій — за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесGoogleNvidiaApple
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