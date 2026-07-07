Хто заробляє сотні мільярдів — рейтинг найприбутковіших компаній світу Сьогодні 09:06 — Фондовий ринок

Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA

Найприбутковіші компанії світу заробляють сотні мільярдів доларів на рік. Новий рейтинг Forbes Global 2000 показав, які корпорації отримали найбільші прибутки у 2026 році та які країни сьогодні домінують у світовому бізнесі.

США залишаються світовим лідером за прибутками компаній

Згідно з рейтингом Forbes Global 2000, із 30 найприбутковіших компаній світу 16 базуються у США. До першої десятки увійшли вісім американських компаній, а перші чотири місця посіли технологічні корпорації із Західного узбережжя США.

Лідером за розміром прибутку стала Alphabet — материнська компанія Google, яка заробила 160 млрд доларів за останні 12 місяців. Далі розташувалися Microsoft із прибутком 125 млрд доларів, Apple — 123 млрд доларів і NVIDIA — 120 млрд доларів.

До рейтингу також увійшли Amazon із прибутком 91 млрд доларів, Berkshire Hathaway — 72 млрд доларів, JPMorgan Chase — 59 млрд доларів та Walmart — 22 млрд доларів.

Азія залишається головним конкурентом США

Серед неамериканських компаній найкращі результати демонструють корпорації з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Саудівської Аравії.

Китай представлений державними банками ICBC (51 млрд доларів прибутку) і Bank of China (35 млрд доларів), а також компаніями Tencent (33 млрд доларів) і PetroChina (22 млрд доларів).

До рейтингу також увійшли тайванська TSMC із прибутком 62 млрд доларів, південнокорейські Samsung (58 млрд доларів) і SK Hynix (53 млрд доларів), японські SoftBank (33 млрд доларів) і Toyota (26 млрд доларів).

Окремо виділяється Saudi Aramco. Саудівська нафтова компанія стала єдиною неамериканською корпорацією у першій п’ятірці рейтингу, заробивши 99 млрд доларів за останній фінансовий рік. Водночас її прибуток скоротився порівняно з попередніми роками через зниження цін на нафту та нестабільність на Близькому Сході.

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